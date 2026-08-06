Ελένη Μενεγάκη: Για φαγητό στο Φισκάρδο με τον Μάκη Παντζόπουλο

Στο Φισκάρδο για φαγητό με τον Μάκη Παντζόπουλο απαθανατίστηκε η Ελένη Μενεγάκη.

Η παρουσιάστρια βρέθηκε στην Κεφαλονιά με τον σύζυγό της και μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, εμφανίστηκε σε γνωστό εστιατόριο του νησιού να γευματίζει.

Πιο αναλυτικά, η Ελένη Μενεγάκη καταγράφηκε σε διάφορες στιγμές, όσο βρισκόταν στο μαγαζί με την παρέα της, να κάνει αέρα με βεντάλια, ενώ σε άλλο σημείο συνομιλούσε με ανθρώπους που εργάζονται στην επιχείρηση. Η παρουσιάστρια επέλεξε για την έξοδό της ένα μαύρο φόρεμα, ολοκληρώνοντας το look της με μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο.