Οι φυσικές καταστροφές «χτυπούν» ξανά και ξανά τη Δυτική Ελλάδα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Σημαντική θέση στον χάρτη των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα καταλαμβάνει η Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που αποτυπώνει τις επιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων στη χώρα την περίοδο 2000-2025.

Η έρευνα αναδεικνύει ότι οι νομοί Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας συγκαταλέγονται στις περιοχές που έχουν επηρεαστεί επανειλημμένα από φυσικές καταστροφές, όπως καταστροφικές πυρκαγιές, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, θυελλώδεις ανέμους και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερα η Ηλεία εξακολουθεί να φέρει το βαρύ αποτύπωμα των μεγάλων πυρκαγιών που σημάδεψαν την περιοχή, ενώ και η Αχαΐα έχει βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπη τόσο με εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές όσο και με πλημμυρικά επεισόδια που προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και περιουσίες.

Αντίστοιχα, η Αιτωλοακαρνανία εμφανίζει συχνή παρουσία σε περιστατικά ακραίων καιρικών φαινομένων.