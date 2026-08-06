Οι φυσικές καταστροφές «χτυπούν» ξανά και ξανά τη Δυτική Ελλάδα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία καταγράφουν σημαντικές επιπτώσεις από πυρκαγιές, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα την τελευταία 25ετία
Σημαντική θέση στον χάρτη των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα καταλαμβάνει η Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που αποτυπώνει τις επιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων στη χώρα την περίοδο 2000-2025.
Η έρευνα αναδεικνύει ότι οι νομοί Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας συγκαταλέγονται στις περιοχές που έχουν επηρεαστεί επανειλημμένα από φυσικές καταστροφές, όπως καταστροφικές πυρκαγιές, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, θυελλώδεις ανέμους και ακραία καιρικά φαινόμενα.
Ιδιαίτερα η Ηλεία εξακολουθεί να φέρει το βαρύ αποτύπωμα των μεγάλων πυρκαγιών που σημάδεψαν την περιοχή, ενώ και η Αχαΐα έχει βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπη τόσο με εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές όσο και με πλημμυρικά επεισόδια που προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και περιουσίες.
Αντίστοιχα, η Αιτωλοακαρνανία εμφανίζει συχνή παρουσία σε περιστατικά ακραίων καιρικών φαινομένων.
Τα στοιχεία προέρχονται από την επιστημονική βάση δεδομένων HIWE-DB, η οποία καταγράφει τις φυσικές καταστροφές και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις τους στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τις περιοχές που έχουν δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις τα τελευταία 25 χρόνια.
Η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση της πρόληψης, της πολιτικής προστασίας και της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Δυτική Ελλάδα, που βρίσκονται συστηματικά αντιμέτωπες με τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
Πηγές:
METEO / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Καιρικά επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις στην Ελλάδα (2000-2025): Νέα επιστημονική δημοσίευση της ομάδας ΜΕΤΕΟ.
Επιστημονική δημοσίευση: Papagiannaki K., Kotroni V., Lagouvardos K., Impact-Based Analysis of Weather-Related Hazards in Greece (2000–2025): Insights from the High-Impact Weather Events Database (HIWE-DB), Climate, 2026, 14(5), 105.
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