Παναγιώτης Φαφούτης και Οδύσσεια: «Η καλύτερη ταινία που έχω δει εδώ και χρόνια»

Ρωτήσαμε το γνωστό Πατρινό σκηνοθέτη Παναγιώτη Φαφούτη την άποψή του για την ταινία «Οδύσσεια». Το επικό φιλμ επανάφερε τον κόσμο στο σινεμά κατακαλόκαιρο, έστω κι αν θεωρείται αμφιλεγόμενο από πλευράς κριτικών.

Ο ίδιος όπως φαίνεται γοητεύτηκε πολύ από το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και το κεντρικό μήνυμα:

«Η Οδύσσεια του Νόλαν είναι ίσως η καλύτερη ταινία που έχω δει εδώ και χρόνια, ακριβώς γιατί είναι η μεταφορά του έπους του Ομήρου, ιδωμένη μέσα από τη ματιά ενός μεγάλου δημιουργού.

Δε θα σταθώ στις τεχνικές λεπτομέρειες, στους σπουδαίους ηθοποιούς (με πρώτη την Αν Χάθαγουει ) ούτε στην αδιαμφισβήτητη ένταση που σου προκαλεί. Θα σταθώ όμως στο βαθιά αντιπολεμικό μήνυμα που εκπέμπει, στην ανθρώπινη φύση που πάντα μα πάντα κάνει αυτό το λάθος που δημιουργεί σκοτάδι, αλλά και στις φωτεινές εξαιρέσεις όπως η στάση της Πηνελόπης και όσα κατάλαβε ο Οδυσσέας , τη νύχτα που μπήκε ο Δούρειος ίππος και αλώθηκε η Τροία.

Στη διάρκεια της θέασης, στριφογύριζαν στο μυαλό μου όλοι οι σύγχρονοι πόλεμοι, όλοι οι άδικοι πόλεμοι, όλοι οι καταστροφικοί πόλεμοι. Τελικά για άλλη μια φορά σκέφτομαι, πόσο ακόμα πιο σκοτεινός θα ήταν ο κόσμος μας, αν δεν υπήρχε η τέχνη να μας λέει-επαναλαμβάνει αυτές τις σπουδαίες ιστορίες».