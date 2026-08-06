Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Λάκη Χαλκιά

Σε λαϊκό προσκύνημα έχει τεθεί η σορός του Λάκη Χαλκιά, του αυθεντικού εκφραστή της ελληνικής λαϊκής μουσικής, που έφυγε από τη ζωή στα 83 του χρόνια.

Συγγενείς, φίλοι και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο αποχαιρετούν τον ερμηνευτή στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Από τις 10 το πρωί η σορός του καλλιτέχνη βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα. Η σύζυγος του Λάκη Χαλκιά, Αλέκα έφτασε από νωρίς, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της στο τελευταίο αντίο.