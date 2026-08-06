Άλμα Ζωής: Δωρεά στη μνήμη του Θωμά Μακατσώρη στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝΠ

Μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πράξη προσφοράς στη μνήμη του διακεκριμένου παθολόγου – ογκολόγου Θωμά Μακατσώρη ολοκληρώθηκε, με την παράδοση εξοπλισμού στην Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια».

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε, αντί κατάθεσης στεφάνων, από τον Σύλλογο Φίλων της Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού «Δημήτρης & Βέρα Σφήκα» (Σ.Φί.Κ.Α.) και τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Νομού Αχαΐας.

Στο πλαίσιο της δωρεάς αγοράστηκαν και παραδόθηκαν 15 καρέκλες επισκεπτών, οι οποίες θα καλύψουν ανάγκες της καθημερινής λειτουργίας της Κλινικής Ημερήσιας Νοσηλείας. Οι καρέκλες θα χρησιμοποιούνται τόσο από τους συνοδούς των ασθενών όσο και από τους ίδιους τους ογκολογικούς ασθενείς, συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών φιλοξενίας και εξυπηρέτησης.