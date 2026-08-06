Καραμανδάνειο- Ακτινολογικό: Κατέθεσαν στην ανακρίτρια δύο διευθυντές- Στα «αζήτητα» μαγνητικός 1,5 εκατ. ευρώ λόγω έλλειψης γιατρού

Τον δρόμο της Δικαιοσύνης έχει πάρει η υπόθεση της σοβαρής υποστελέχωσης και της προβληματικής λειτουργίας του Ακτινολογικού Τμήματος του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων.

Το πρωί της Πέμπτης, δύο διευθυντές του νοσοκομείου βρέθηκαν στο γραφείο της ανακρίτριας, προκειμένου να καταθέσουν ως μάρτυρες στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται έπειτα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Οι γιατροί είχαν προσφύγει στην Εισαγγελία πριν από περίπου 20 ημέρες, όταν το Ακτινολογικό έμεινε χωρίς εφημερεύοντα ακτινολόγο επί τέσσερις ημέρες. Όπως είχε γράψει το thebest.gr, παιδιά που χρειάζονταν επείγοντα υπερηχογραφικό έλεγχο μεταφέρονταν με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο ή στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» και στη συνέχεια επέστρεφαν στο Καραμανδάνειο.

Πρόκειται για τον διευθυντή Α΄ ΕΣΥ της Παιδοχειρουργικής Κλινικής, Βασίλη Αλεξόπουλο, και τον διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής, Αντώνιο Παναγίδη. Οι δύο γιατροί παρουσίασαν την κατάσταση που επικρατεί στο Ακτινολογικό Τμήμα, καθώς και τις επιπτώσεις της υποστελέχωσης στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου και στις διακομιδές ασθενών.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν, το τμήμα λειτουργεί πλέον οριακά, καθώς στερείται μόνιμου και εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.

Την ίδια ώρα, εκτός λειτουργίας παραμένει εδώ και περίπου δυόμισι μήνες ο μαγνητικός τομογράφος του νοσοκομείου, μετά την αποχώρηση του εξειδικευμένου γιατρού που είχε αναλάβει τη λειτουργία του.

Πρόκειται για εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίας περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, ο οποίος, παρά την ιδιαίτερη σημασία του για τη διάγνωση παιδιατρικών περιστατικών, παραμένει αναξιοποίητος εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού.

Οι γιατροί επισημαίνουν την ανάγκη να προκηρυχθούν και να καλυφθούν άμεσα μόνιμες θέσεις ακτινολόγων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με εξειδίκευση στην παιδιατρική απεικόνιση, ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος και να αξιοποιηθεί ο διαθέσιμος εξοπλισμός.