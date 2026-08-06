Ποιοι φορείς χρειάζονται ενημέρωση μετά την έκδοση της νέας ταυτότητας

Η νέα ταυτότητα άλλαξε την όψη του πλαστικού, όχι όμως και τις υποχρεώσεις που ακολουθούν την έκδοσή της.

Τράπεζες, ασφαλιστικές, εργοδότης και πάροχοι χρειάζονται όλοι ενημέρωση για τα καινούργια στοιχεία, ώστε να μην «παγώσουν» βασικές συναλλαγές.

Ο πλήρης οδηγός για όσα πρέπει να γίνουν αμέσως μετά, τι πρέπει να επικαιροποιηθεί μετά τη νέα ταυτότητα

-Τράπεζες

Η ανανέωση στοιχείων γίνεται μέσω e-banking ή σε κατάστημα. Χωρίς αυτήν, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα σε μεταφορές χρημάτων, εγκρίσεις καρτών ή πρόσβαση στο e-banking.

-Ασφαλιστικές εταιρείες

Χρειάζεται ενημέρωση για συμβόλαια αυτοκινήτου, ζωής και περιουσίας, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε τυχόν αποζημιώσεις.

-Εργοδότης

Τα νέα στοιχεία ταυτότητας πρέπει να δοθούν στο τμήμα μισθοδοσίας για τις σχετικές καταστάσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία.

-Πάροχοι και πάγιες εντολές

ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τηλεπικοινωνίες και λοιποί πάροχοι χρειάζονται ενημέρωση, καθώς η παράλειψη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες σε συμβόλαια και πάγιες εντολές.

-ΑΑΔΕ και TAXISnet

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτόματα μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον πολίτη. Ωστόσο συνιστάται έλεγχος για τυχόν εκκρεμότητες.

-Λοιπά έγγραφα

Η έκδοση της νέας ταυτότητας αποτελεί ευκαιρία για επικαιροποίηση συνοδευτικών εγγράφων όπως πιστοποιητικά γέννησης, πτυχία και συμβόλαια, ιδίως όσα πρόκειται να κατατεθούν στο εξωτερικό.

-Τι ισχύει για τα ταξίδια

Υπενθυμίζεται ότι, από τις 3 Αυγούστου 2026 ισχύει ο ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΕ 2019/1157), με αποτέλεσμα οι παλιές μπλε ταυτότητες να μην αναγνωρίζονται πλέον ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Για μετακινήσεις στο εξωτερικό απαιτείται είτε η νέα ταυτότητα είτε διαβατήριο σε ισχύ.