Δεκατέσσερις εθελοντικές αιμοδοσίες τον Αύγουστο από τον Σύλλογο Αιμοδοτών Χαλανδρίτσας

Έκκληση προς τους πολίτες να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες του Αυγούστου απευθύνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας «Ο Άγιος Χαράλαμπος», επισημαίνοντας τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε αίμα κατά τη θερινή περίοδο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αυξημένες ανάγκες αφορούν κυρίως πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς, όπως πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, αιματολογικούς ασθενείς, αλλά και περιστατικά τροχαίων ατυχημάτων.

Ο Σύλλογος, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει προγραμματίσει συνολικά 14 εθελοντικές αιμοδοσίες μέσα στον Αύγουστο.

Η αρχή θα γίνει το Σάββατο 8 Αυγούστου, με δύο παράλληλες αιμοδοσίες:

στα Λακκώματα Ερυμάνθου, από τις 18:00 έως τις 21:30, σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο,

και στην Κάλφα Ερυμάνθου, επίσης από τις 18:00 έως τις 21:30, σε συνεργασία με τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο.

Οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες να προσφέρουν μία μονάδα αίματος, τονίζοντας ότι η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς ζωής προς τους συνανθρώπους που έχουν ανάγκη.