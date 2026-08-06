Α.Παναγιωτόπουλος:«Να εφαρμοστεί άμεσα το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας για τους διοικητικούς υπαλλήλους του ΕΣΥ»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ζητώντας την άμεση εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) για τους διοικητικούς υπαλλήλους των νοσοκομείων και των λοιπών φορέων του ΕΣΥ, οι οποίοι εξακολουθούν να αποκλείονται στην πράξη από μετατάξεις και αποσπάσεις, παρά το γεγονός ότι η πανδημία έχει πλέον παρέλθει.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, ο προσωρινός αποκλεισμός των διοικητικών υπαλλήλων από τις διαδικασίες κινητικότητας επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, λόγω των έκτακτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ωστόσο, παρά την επαναφορά της δυνατότητας συμμετοχής τους στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, η σχετική νομοθεσία εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται στην πράξη, καθώς δεν έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες διοικητικές οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος τονίζει ότι η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι διοικητικοί υπάλληλοι του ΕΣΥ να παραμένουν ουσιαστικά εγκλωβισμένοι στις υπηρεσίες όπου διορίστηκαν, χωρίς δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης, σε αντίθεση με τους διοικητικούς υπαλλήλους άλλων φορέων του Δημοσίου. Η παρατεταμένη αυτή εκκρεμότητα δημιουργεί άνιση μεταχείριση, ανασφάλεια δικαίου και ακυρώνει στην πράξη τη βούληση του νομοθέτη.

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ζητά να διευκρινιστούν οι λόγοι για τους οποίους δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα οι αναγκαίες εγκύκλιοι και διοικητικές οδηγίες, καθώς και αν προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να τερματιστεί ο αποκλεισμός των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΣΥ από τις διαδικασίες κινητικότητας.

Όπως υπογραμμίζει, η ισότιμη εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελεί ζήτημα σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων, εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και αποκατάστασης μιας αδικίας που εξακολουθεί να υφίσταται, παρότι οι λόγοι που την προκάλεσαν έχουν πλέον εκλείψει.