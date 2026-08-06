Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης

Γιατί ο Δημήτρης Ξανθάκης δεν έκανε καριέρα σε μεγάλες πίστες
Ένας σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής ο Δημήτρης Ξανθάκης που γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα τις δεκαετίες '60, '70 και '80 έφυγε από κοντά μας την Κυριακή 2 Αυγούστου.
Χθες Τρίτη, 4 Αυγούστου έγινε η εξόδιος ακολουθία του. Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο fb ο γιος του Βασίλης.
Ποιος ήταν ο Δημήτρης Ξανθάκης;
Μπορεί ο Δημήτρης Ξανθάκης να είναι άγνωστος στους νέους, όμως σίγουρα αρκετοί, μεγαλύτεροι σε ηλικία έχουν αγαπήσει πολλά από τα τραγούδια του.
Ο Δημήτρης Ξανθάκης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1944. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 ξεκίνησε την καριέρα του ως ερμηνευτής, ενώ το 1968 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος 45 στροφών του Ξανθάκη (Parlophone – GDSP 3288). Στη μια πλευρά του, ο Ξανθάκης με τη Ρένα Ντάλμα ερμήνευαν το τραγούδι των Βασίλη Βασιλειάδη – Στέλιου Παπαδάκου, "Το Πρόσωπό σου". Για τον Βασίλη Βασιλειάδη, να υπενθυμίσουμε ότι ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, δημιουργός αμέτρητων επιτυχιών και ο άνθρωπος που έφερε στην Ελλάδα το αρμόνιο. "Ο μάγος με τη φαρφίσα", ήταν ο τίτλος άρθρου μας πριν μερικά χρόνια. Ακολούθησαν μια σειρά δημοσιευμάτων από άλλα σάιτ για τον θρυλικό Β.Β. και ένα εκτενές σχόλιο από τη σύζυγό του κυρία Λούλα Παπαγιαννοπούλου γι' αυτόν, με παντελώς άγνωστες λεπτομέρειες στο protothema.gr. Έτσι, ο μεγάλος αυτός συνθέτης έγινε γνωστός και στους νέους.
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