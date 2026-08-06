Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης

Ένας σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής ο Δημήτρης Ξανθάκης που γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα τις δεκαετίες '60, '70 και '80 έφυγε από κοντά μας την Κυριακή 2 Αυγούστου.

Χθες Τρίτη, 4 Αυγούστου έγινε η εξόδιος ακολουθία του. Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο fb ο γιος του Βασίλης.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Ξανθάκης;

Μπορεί ο Δημήτρης Ξανθάκης να είναι άγνωστος στους νέους, όμως σίγουρα αρκετοί, μεγαλύτεροι σε ηλικία έχουν αγαπήσει πολλά από τα τραγούδια του.