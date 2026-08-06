Νεαρή γυναίκα από την Αιθιοπία έγινε viral με τη φυσική ομορφιά της

Δείτε την εντυπωσιακή μεταμόρφωσή της
Viral έγινε την περασμένη εβδομάδα μία γυναίκα από την Αιθιοπία, όταν μια αυθόρμητη φωτογραφία της έκανε τον γύρο του διαδικτύου.
Η Ελίζαμπεθ Ντέστα τράβηξε τα βλέμματα χιλιάδων, όταν μια φωτογραφία που φέρεται να τράβηξε ένας Αιθίοπας τουρίστας κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας συνάντησής τους δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο. Η φυσική ομορφιά και η ανεπιτήδευτη εμφάνισή της, κέρδισαν μέσα σε λίγες ώρες πολλούς χρήστες.
Λίγες ημέρες αργότερα, η Ελίζαμπεθ αποκάλυψε μια εντελώς διαφορετική εικόνα του εαυτού της.
Ο makeup artist Marzel Makeup επιμελήθηκε μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση, αναδεικνύοντας μια πιο λαμπερή και glamorous εκδοχή της νεαρής γυναίκας, η οποία κατάφερε για ακόμη μία φορά να συγκεντρώσει χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις στα social media. Πολλοί υποστήριξαν πως, είτε εντελώς άβαφη είτε με επαγγελματικό μακιγιάζ, η Ελίζαμπεθ διατηρεί την ίδια εντυπωσιακή παρουσία, αποδεικνύοντας πως η γοητεία της δεν οφείλεται στα καλλυντικά αλλά στα φυσικά χαρακτηριστικά της.
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