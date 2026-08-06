Νεαρή γυναίκα από την Αιθιοπία έγινε viral με τη φυσική ομορφιά της

Viral έγινε την περασμένη εβδομάδα μία γυναίκα από την Αιθιοπία, όταν μια αυθόρμητη φωτογραφία της έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Η Ελίζαμπεθ Ντέστα τράβηξε τα βλέμματα χιλιάδων, όταν μια φωτογραφία που φέρεται να τράβηξε ένας Αιθίοπας τουρίστας κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας συνάντησής τους δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο. Η φυσική ομορφιά και η ανεπιτήδευτη εμφάνισή της, κέρδισαν μέσα σε λίγες ώρες πολλούς χρήστες.