Στην Κλειτορία το 22ο Παγκαλαβρυτινό Αντάμωμα – Γιορτή παράδοσης και πολιτισμού στις 16 Αυγούστου

Στην Κλειτορία Καλαβρύτων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 το 22ο Παγκαλαβρυτινό Αντάμωμα, μια εκδήλωση αφιερωμένη στην καλαβρυτινή παράδοση, τον πολιτισμό και τη διατήρηση των τοπικών εθίμων.

Τη διοργάνωση πραγματοποιούν ο Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πατρών, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καλαβρύτων, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη γιορτή με επίκεντρο την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 20:30 με την καθιερωμένη πατινάδα των χορευτικών συγκροτημάτων στους δρόμους της Κλειτορίας, η οποία θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του χωριού.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επίσημη τελετή έναρξης, οι χαιρετισμοί των επισήμων και παρουσιάσεις παραδοσιακών χορών από χορευτικά συγκροτήματα που θα συμμετάσχουν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η βραδιά θα κορυφωθεί με μεγάλο παραδοσιακό γλέντι, στο οποίο χορευτές, κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν όλοι μαζί, σε μια εκδήλωση που προβάλλει τη φιλοξενία, την ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα των Καλαβρύτων.

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στο κοινό να δώσει το «παρών» στο 22ο Παγκαλαβρυτινό Αντάμωμα, συμβάλλοντας στην επιτυχία μιας διοργάνωσης που έχει καθιερωθεί ως θεσμός για την ευρύτερη περιοχή.