Αίγιο: Επιτέθηκαν σε γυναίκα μέσα σε κατάστημα, την ξυλοκόπησαν και της άρπαξαν χρήματα

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών γυναικών προχώρησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ Αιγιαλείας, για υπόθεση ληστείας που σημειώθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Αίγιο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν μία από τις κατηγορούμενες προσέγγισε γυναίκα που βρισκόταν ως θαμώνας στο κατάστημα και, ασκώντας σωματική βία, της αφαίρεσε χρηματικό ποσό, ενώ παράλληλα την εξύβριζε.

Αμέσως μετά, σύμφωνα με τη δικογραφία, η δεύτερη συλληφθείσα επιτέθηκε επίσης στην παθούσα, χτυπώντας τη με τα χέρια και συνεχίζοντας να την εξυβρίζει.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας προχώρησαν άμεσα στη διερεύνηση της υπόθεσης, με αποτέλεσμα να εξιχνιάσουν τη ληστεία, να ταυτοποιήσουν τις δύο φερόμενες ως δράστιδες και να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για ληστεία, σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας (Παράλληλη Έδρα Αιγίου).