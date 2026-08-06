Τουρισμός για Όλους 2026: Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα 6/8, voucher έως 600 ευρώ

Τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4 μπορούν να υποβάλουν σήμερα, Πέμπτη 6/8, αίτηση για το πρόγραμμα « Τουρισμός για όλους 2026-2027», διεκδικώντας voucher από 200 έως 600 ευρώ για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η πλατφόρμα άνοιξε την Τετάρτη και θα παραμείνει διαθέσιμη έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59. Τις πρώτες ημέρες οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ενώ από τις 10 Αυγούστου θα μπορούν να εισέρχονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου σειρά έχουν οι πολίτες των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε:

-3

-4

Το πρόγραμμα για τις επόμενες ημέρες διαμορφώνεται ως εξής:

-7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

-8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

-9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

-10 έως 21 Αυγούστου: Αιτήσεις από όλα τα ΑΦΜ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα του «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

-Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ΕΔΩ, με τους κωδικούς Taxisnet.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ.

-Με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).