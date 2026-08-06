Προφυλακίστηκε στις φυλακές Πατρών ο 44χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό στην Κεφαλονιά

Κατηγορείται ότι έβαλε τη φωτιά με γυμνή φλόγα το βράδυ του περασμένου Σαββάτου
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του χθες, Τετάρτη, ο 44χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πάστρας στην Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος αναμένεται να μεταφερθεί στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.
Η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Πάστρας προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, κατακαίγοντας περισσότερα από 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης στη Δημοτική Ενότητα Ελειού – Πρόννων.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των Ανακριτικών Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου υπό τη συνεχή καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ο 44χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά μετά τις 11 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου με χρήση γυμνής φλόγας.
Ο συλληφθείς, μάλιστα, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις εμπρησμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις.
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