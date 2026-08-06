Δολοφονία Βρετανίδας στην Κυψέλη: Απολογείται ο Αφγανός πυγμάχος

Το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί θα περάσει το πρωί της Πέμπτης (6/8) ο 26χρονος Αφγανός πυγμάχος, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων, στην Κυψέλη

Ο κατηγορούμενος είχε οδηγηθεί χθες Τετάρτη (5/8) στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Επιμένει ότι δεν σκότωσε τη 38χρονη – Εμπλέκει και 3ο πρόσωπο

Ο 26χρονος εξακολουθεί να υποστηρίζει όσα είχε καταθέσει προανακριτικά στους αστυνομικούς, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στον θάνατο της 38χρονης.

Όπως ισχυρίζεται, βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε προσωρινά. Στην πολυσέλιδη κατάθεσή του περιγράφει ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου μπήκε στο μπάνιο και αντίκρισε τη γυναίκα πεσμένη στο πάτωμα.

«Της μίλησα δύο-τρεις φορές, αλλά δεν απαντούσε. Πάγωσα. Μου κόπηκαν τα πόδια», φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πανικοβλήθηκε και γι’ αυτό αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό μέσα σε βαλίτσα και να την εγκαταλείψει στο κτίριο όπου τελικά εντοπίστηκε.

Νέα τροπή στα δεδομένα φέρνει ο ισχυρισμός του για ένα τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα κάνει λόγο για την ύπαρξη ενός ηλικιωμένου άνδρα, τον οποίο, όπως λέει, συνάντησε τυχαία σε στάση λεωφορείου αμέσως μετά την αποχώρησή του από το διαμέρισμα.

Κατά την κατάθεσή του, ο ηλικιωμένος τού συστήθηκε ως εργαζόμενος σε δημόσιο νοσοκομείο και φέρεται να τον συμβούλεψε να απομακρύνει τη σορό, λέγοντάς του ότι διαφορετικά «θα βρει τον μπελά του».

Ειδικότερα ο 26χρονος λέει ότι τον ρώτησε «τι θα μπορούσα να κάνω αν έχω έναν νεκρό στο σπίτι;» και ο ηλικιωμένος του απάντησε «εγώ είμαι νοσοκόμος, ξέρω πολύ καλά, πέταξε το πτώμα για να μην μπλέξεις».

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του προσώπου αυτού.