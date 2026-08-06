Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Ρεύματος (ΚΟΤ): Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ξανά για τις αιτήσεις

Μεταξύ 10 και 15 Αυγούστου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ για την υποβολή αιτήσεων αναφορικά με την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Ρεύματος (ΚΟΤ), ωστόσο η ακριβής ημερομηνία για την ενεργοποίησή της θα γνωστοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας του https://www.idika.gr/kot/

Το παραπάνω αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο enikonomia.gr. Επίσης επισημαίνεται πως, η πλατφόρμα είναι κλειστή ήδη από τις 25 Ιουλίου 2026 και το μήνυμα που βγάζει είναι το εξής: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αναβάθμιση συστήματος για την επεξεργασία αιτήσεων ΚΟΤ με τα οικονομικά στοιχεία του 2025».

Και αυτό, διότι η Εφορία έχει στείλει ήδη στην ΗΔΙΚΑ τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025, προκειμένου η δεύτερη να τα επεξεργαστεί και να δει ποιοι είναι οι δικαιούχοι του ΚΟΤ, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές.

Mε άλλα λόγια ο έλεγχος των αιτήσεων του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών γίνεται βάσει:

της φορολογικής δήλωσης 2025, όσον αφορά τα εισοδήματα και τη σύνθεση νοικοκυριού.

της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2025), όσον αφορά την ακίνητη περιουσία.

Πότε θα κλείσει πλατφόρμα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του enikonomia.gr, η εν λόγω πλατφόρμα προβλέπεται να παραμείνει ανοιχτή έως και τις 23 Σεπτεμβρίου 2026 και η προθεσμία αυτή θα αφορά τους πολίτες που πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση για την ένταξη στο ΚΟΤ αναφορικά με το φορολογικό έτος 2025.

Διευκρινίζεται πως, εάν οι εν ενεργεία δικαιούχοι δεν προχωρήσουν στην εν λόγω ενέργεια μέχρι την ημερομηνία αυτή, τότε θα απενταχθούν αυτόματα από το σύστημα και θα χάσουν την έκπτωση έως 70% στον λογαριασμό του ρεύματος για την κύρια κατοικία τους ακόμη και εάν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Αυτό αφορά όλες τις κατηγορίες ΚΟΤ: δηλαδή ΚΟΤ Α, ΚΟΤ Β και ΚΟΤ Γ.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει άλλη μια κατηγορία του ΚΟΤ η λεγόμενη «ευάλωτοι πελάτες». Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι πολίτες ηλικίας άνω των 70 ετών αλλά και άτομα που έχουν προβλήματα μηχανικής υποστήριξης και που δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες του ΚΟΤ.

Διευκρινίζεται πως η εν λόγω κατηγορία πολιτών δεν έχει έκπτωση στο λογαριασμό ρεύματος έως και 70%, όπως μπορούν να εξασφαλίσουν οι υπόλοιπες κατηγορίες ΚΟΤ, αλλά προστατεύεται από κάθε τυχόν διακοπή ρεύματος σε περίπτωση οφειλών.



Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για την ένταξη στο ΚΟΤ

Ακόμη, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι για να ενταχθούν στο ΚΟΤ θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Οι προϋποθέσεις

Η παροχή ρεύματος θα πρέπει να είναι στο όνομά τους ή του/της συζύγου τους

Θα πρέπει να είναι σε ένα από τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος :πράσινο/ κίτρινο/ μπλε ανεξαρτήτου παρόχου.

Θα πρέπει ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πολιτών με βάση κάποια συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια . Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι:

-Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ),

-Τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα

-Οι πολύτεκνες οικογένειες,

-Οι Άστεγοι πολίτες

-Τα άτομα που φιλοξενούνται σε δομές κοινωνικής πρόνοια και γενικότερα ευπαθείς ομάδες κλπ.

Ποιοι θα χρειαστεί να κάνουν νέα «διπλή» αίτηση για το ΚΟΤ 2026

Όσοι υπέβαλαν νέα αίτηση για το ΚΟΤ 2026 πριν τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025, δηλαδή πριν τις 24 Ιουλίου 2026, τότε θα πρέπει να το κάνουν ξανά και μετά τη λήξη. Και αυτό διότι, μόνο τότε το σύστημα θα ενημερωθεί για τα νέα φορολογικά στοιχεία τους.

Τι ισχύει από τις 23 Σεπτεμβρίου 2026 και έπειτα

Η πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ θα είναι ανοιχτή για νέες αιτήσεις του ΚΟΤ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026, δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουλίου 2027.