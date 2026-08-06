Φωτιές σε Αττική και Βοιωτία: «Από τα ισχυρότερα επεισόδια των τελευταίων 50 χρόνων»

Διευκρινήσεις για τις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια των φωτιών σε Αττική και Βοιωτία, έδωσε ο Θοδωρής Κολυδάς .

Ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί τι είναι το πολωμένο μελτέμι, πότε παρατηρήθηκε και πώς τροφοδότησε τη mega fire που έκαψε πάνω από 100.000 στρέμματα γης.

Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί πως τα μελτέμια είναι οι επίμονοι βόρειοι άνεμοι του Αιγαίου. Όταν όμως αυτού του είδους οι άνεμοι αλλάξουν τη συνηθισμένη μορφή τους, τότε αποκτούν τα χαρακτηριστικά του φαινομένου που περιγράφεται ως «πολωμένο μελτέμι». Πρόκειται για περιπτώσεις που η ατμοσφαιρική κυκλοφορία οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι βόρειοι άνεμοι γίνονται ισχυρότεροι, βαθύτεροι στην τροπόσφαιρα και κυρίως ακόμα πιο επίμονοι. Αυτό ακριβώς παρατηρήθηκε και στις φωτιές σε Αττική και Βοιωτία, τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου.

Οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν μάλιστα τα 72 χλμ την ώρα με αποτέλεσμα το επεισόδιο να είναι ένα από τα ισχυρότερα που έχει δει η χώρα μας, τα τελευταία 50 χρόνια.

Αυτό που έκανε ακόμα πιο επικίνδυνο το φαινόμενο, πέρα από την ένταση των ανέμων ήταν και η διάρκεια του. Οι ενισχυμένοι άνεμοι διατηρήθηκαν για συνεχόμενες ημέρες επηρεάζοντας καταλυτικά τις θερμοκρασίες στην ανατολική χώρα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς προσθέτει πως το «πολωμένο μελτέμι» λειτουργεί ως φυσικός μηχανισμός δροσιάς, περιορίζοντας τις ακραίες θερμοκρασίες αλλά αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης φωτιών και δημιουργώντας δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα.