Πάτρα: Κατάληψη στο πρώην «Λάγιος»- Ρομά βρήκαν καταφύγιο στο δημοτικό κτίριο

Υπό κατάληψη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες το εγκαταλελειμμένο δημοτικό κτίριο του πρώην «Λάγιος» στην Πάτρα, καθώς ομάδα Ρομά έχει εγκατασταθεί στον χώρο, χρησιμοποιώντας τον ως προσωρινό καταφύγιο.

Η νέα εικόνα του ακινήτου αποτυπώνεται σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στην ομάδα του Facebook «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται…». Στον εξωτερικό χώρο διακρίνονται άνθρωποι μαζί με προσωπικά αντικείμενα και καρότσια, μπροστά από τις εισόδους του κτιρίου.

Το πρώην «Λάγιος», ένα δημοτικό ακίνητο πολλών τετραγωνικών μέτρων, παραμένει εδώ και χρόνια αναξιοποίητο. Η μακροχρόνια εγκατάλειψή του έχει αφήσει το οίκημα εκτεθειμένο σε αυθαίρετη είσοδο και κατάληψη, ενώ οι υποδομές στο εσωτερικό του έχουν βανδαλιστεί και υποστεί σημαντικές φθορές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κατάσταση του κτιρίου προκαλεί προβληματισμό. Κατά το παρελθόν έχουν καταγραφεί πολλά παράπονα για συσσώρευση απορριμμάτων και δημιουργία εστίας μόλυνσης, με τον Δήμο να παρεμβαίνει κατά διαστήματα πραγματοποιώντας επιχειρήσεις καθαρισμού.

Οι παρεμβάσεις αυτές, ωστόσο, δεν έδωσαν μόνιμη λύση. Χωρίς σταθερή φύλαξη, αποτελεσματική ασφάλιση και συγκεκριμένο σχέδιο αξιοποίησης, το μεγάλο δημοτικό ακίνητο εξακολουθεί να παρουσιάζει εικόνα πλήρους εγκατάλειψης.