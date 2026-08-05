Ένα μεγάλο τμήμα της Πάτρας είναι ακόμη στην εποχή του... χαλκού - Πότε θα «δει» ίντερνετ μέσω οπτικής ίνας

Πληρώνουν αδρά για ίντερνετ και σταθερό τηλέφωνο, όμως ειδικά το πρώτο είναι "για κλάματα" σε σχέση με αυτό το οποίο παρέχεται σε άλλες περιοχές της Πάτρας.

Ο λόγος για το μεγαλύτερο μέρος του αρκτικού διαμερίσματος της Πάτρας, το οποίο τις τελευταίες ημέρες είδε με σχετική ανακούφιση, κάτι να γίνεται στα μέρη του. Από το ύψος περίπου της οδού Αρέθα και έως τη Διγενή Ακρίτα και από την Ηρώων Πολυτεχνείου έως το τελευταίο σπίτι στη νότια πλευρά της Πάτρας, ελάχιστοι έχουν δει το φως της οπτικής ίνας. Αν το δει κανείς στον χάρτη διαθεσιμότητας της Πάτρας σήμερα, είναι σαν τρύπα στον χάρτη.

Σε ερώτηση του thebest στους εργαζόμενους που τις τελευταίες εβδομάδες διανοίγουν κανάλια στους δρόμους περνώντας οπτικές ίνες, μας είπαν πως το κάνουν για λογαριασμό της Vodafone. Το δίκτυο βεβαίως θα μπορεί να διατεθεί και σε άλλους παρόχους με τις τιμές να διαφέρουν από πάροχο σε πάροχο συναρτήσει και άλλων υπηρεσιών. Ξεκάθαρη απάντηση ωστόσο δεν πείραμε ακόμη κι αν ρωτήσαμε σε κατάστημα της εταιρείας για λογαριασμό της οποίας γίνεται το πέρασμα των οπτικών ινών, καθώς μας είπαν πως ενδεχομένως να περάσουν και 6 μήνες για να ξεκινήσει η διάθεση στους συνδρομητές. Κάτι που μένει να φανεί το επόμενο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν βρεθεί όμηροι μιας κατάστασης αναμονής για γερά νεύρα. Εταιρείες διαφημίζουν την κάλυψη και τα πακέτα τους, εργασίες γίνονται στο πεδίο, ωστόσο από τις λέξεις στην πράξη περνούν μήνες ακόμη και χρόνια. Όπως στην περίπτωση της ΔΕΗ που αν και πέρασε το δίκτυο οπτικών ινών της εδώ και χρόνια πάνω στις κολώνες της, η διαθεσιμότητα στην Πάτρα αγνοείται εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια.

Η ομηρία των εν δυνάμει συνδρομητών αφορά στο γεγονός πως κάποιοι έχουν σκοπίμως μείνει εκτός συμβολαίου εν αναμονή οπτικής ίνας - κάποιας εταιρείας - ενώ άλλοι έχουν δεσμευθεί με συμβόλαια και δεν ξέρουν που να πάνε ώστε να φύγουν από την εποχή του... χαλκού και να δουν το πολυδιαφημιζόμενο γρήγορο ίντερνετ και στο δικό τους σπίτι.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις συνδρομητών εταιρειών που πληρώνουν πάνω από 80 ευρώ το δίμηνο για ιντερνετ μέσω χαλκού που δεν ξεπερνά ακόμη και τα 100 - 140 Mb/s download και 20 Mb/s upload την ίδια ώρα που άλλοι συνδρομητές στην ίδια εταιρεία πληρώνουν λιγότερα λαμβάνοντας ίντερνετ μέσω οπτικής ίνας με ταχύτητες 500 down και 250 up.