Ο Αταμάν έσπασε πιάτα ακούγοντας Άννα Βίσση -ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού βρέθηκε σε ταβέρνα στη Σύμη
Στη Σύμη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Εργκίν Αταμάν, όπου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές με τη γυναίκα του. Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού εθεάθη να τρώει σε μία ταβέρνα και χάρισε ένα απίστευτο στιγμιότυπο.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια η ταβέρνα στον λογαριασμό της στο Instagram, ο Τούρκος υπό τους ήχους της Άννας Βίσσης έσπασε αρκετά πιάτα για διασκέδαση μαζί με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας, ο οποίος στο τέλος έσπασε ένα πιάτο στο κεφάλι του για πλάκα. Μάλιστα, ο Αταμάν αστειεύτηκε και έκανε ότι λιποθυμάει, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε σε γέλια.
Στο τέλος ο 60χρονος προπονητής φωτογραφήθηκε μαζί με τη γυναίκα του, τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας και κάποια άλλα άτομα.
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