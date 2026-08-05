Νικόλ Κίντμαν και Ζόε Σαλντάνα στη Μύκονο - ΒΙΝΤΕΟ

Δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ στη Μύκονο! Η Νικόλ Κίντμαν και η Ζόε Σαλντάνα έφτασαν το απόγευμα της Τετάρτης (05.08.2026) στο διάσημο beach restaurant «Nammos» μαζί με μεγάλη παρέα, επιλέγοντάς το για το γεύμα τους.

Η Νικόλ Κίντμαν που κατέφτασε στη Μύκονο θεωρείται μία από τις κορυφαίες ηθοποιούς της γενιάς της.

Βραβευμένη με Όσκαρ, έξι Χρυσές Σφαίρες και δύο βραβεία Emmy, έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως «Moulin Rouge!», «The Hours», «The Others», «Australia», «Eyes Wide Shut» και πολλές ακόμη.

Η Ζόε Σαλντάνα δεν επισκέπτεται για πρώτη φορά τη Μύκονο, καθώς έχει βρεθεί αρκετές φορές στο νησί τα προηγούμενα χρόνια, απολαμβάνοντας τις διακοπές της.

Είναι μία από τις πιο εμπορικές ηθοποιούς του παγκόσμιου κινηματογράφου, έχοντας πρωταγωνιστήσει στα κινηματογραφικά φαινόμενα «Avatar», «Avatar: The Way of Water», «Guardians of the Galaxy» και «Avengers: Endgame».

Τα τελευταία χρόνια η Ζόε Σαλντάνα πρωταγωνιστεί μαζί με τη Νικόλ Κίντμαν στη δημοφιλή σειρά δράσης «Lioness», η οποία γνωρίζει μεγάλη επιτυχία διεθνώς.

Επίσης, στο κυκλαδίτικο νησί απολαμβάνει διακοπές με την κόρη της και η Κέιτι Πέρι, η οποία απόλαυσε βόλτα και shopping στο «Nammos Village».

Στην παρέα των διάσημων καλλιτεχνών είναι και ο ηθοποιός, ράπερ και παραγωγός, Ομάρ Επς.