Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Στον συντονισμό στρέφονται οι έρευνες- Τι κατέθεσαν οι επιζώντες

Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η έρευνα για τη φονική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, καθώς οι δύο επιζώντες έδωσαν καταθέσεις στους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμος, οι οποίοι επέβαιναν στο ένα από τα δύο ελικόπτερα, δεν έκαναν στις καταθέσεις τους αναφορά σε μηχανική βλάβη. Το ενδεχόμενο τεχνικού προβλήματος φαίνεται, συνεπώς, να αποδυναμώνεται στο παρόν στάδιο της έρευνας, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί οριστικά πριν από την ολοκλήρωση των πραγματογνωμοσυνών.

Το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται πλέον στις συνθήκες συντονισμού της εναέριας επιχείρησης. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί εξετάζουν ποιος έδινε τις εντολές στα ελικόπτερα, σε ποιους απευθύνονταν αυτές και με ποιον τρόπο είχε οργανωθεί η κίνησή τους πάνω από το μέτωπο της πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση του δυστυχήματος αναμένεται να οριστούν από την Ελληνική Αστυνομία τρεις πραγματογνώμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Καθένας θα συντάξει ξεχωριστή έκθεση και τα συμπεράσματά τους θα προστεθούν στη δικογραφία.

Παράλληλα, οι Αρχές θα λάβουν καταθέσεις από όλους όσοι είχαν επιχειρησιακή εμπλοκή, ενώ θα αναλυθούν οι καταγεγραμμένες επικοινωνίες, το διαθέσιμο οπτικό υλικό και κάθε άλλο στοιχείο από τη στιγμή της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας επιζών κατέθεσε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία ελικόπτερα. Όπως φέρεται να ανέφερε, το πλήρωμά του είχε εντοπίσει οπτικά το δεύτερο ελικόπτερο και είχε ενημερωθεί ο Βρετανός κυβερνήτης, στη συνέχεια όμως χάθηκε η οπτική επαφή. Υποστήριξε ακόμη ότι δεν ενεργοποιήθηκε η ηχητική προειδοποίηση σύγκρουσης.

Οι δύο επιζώντες έχουν υποστεί ορθοπεδικούς τραυματισμούς, αλλά η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Στο σημείο όπου κατέπεσαν τα ελικόπτερα πραγματοποιήθηκε επίσης αυτοψία από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με τη συνδρομή drone. Τα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν πρόκειται να διαβιβαστούν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές της Βοιωτίας.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τα επίσημα πορίσματα να αναμένεται να αποσαφηνίσουν εάν πίσω από τη σύγκρουση βρισκόταν ανθρώπινο λάθος, πρόβλημα στον επιχειρησιακό συντονισμό ή κάποιος άλλος παράγοντας.