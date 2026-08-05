Πάτρα: Έπεσαν σοβάδες στην οδό Κορίνθου- Αποκλείστηκε το σημείο

Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Πάτρας από πτώση σοβάδων στην οδό Κορίνθου, κοντά στη συμβολή της με την οδό Γενναδίου.

Στο σημείο έσπευσε αστυνομική δύναμη, η οποία απέκλεισε το τμήμα του πεζοδρομίου με κόκκινη κορδέλα, προκειμένου να μην πλησιάζουν πεζοί κάτω από το κτίριο και να αποφευχθεί ενδεχόμενο ατύχημα.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανάλογων συμβάντων που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς στην Πάτρα. Αποκολλήσεις σοβάδων και άλλων υλικών από προσόψεις και μπαλκόνια έχουν προκαλέσει επανειλημμένα κινητοποίηση των Αρχών και προσωρινούς αποκλεισμούς πεζοδρομίων.

Η παλαιότητα των κτιρίων στο κέντρο

Το νέο συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο την κατάσταση του κτιριακού αποθέματος στο κέντρο της Πάτρας. Σε αρκετούς δρόμους υπάρχουν οικοδομές ηλικίας πολλών δεκαετιών.

Η ηλικία ενός κτιρίου δεν σημαίνει από μόνη της ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Καθοριστικό ρόλο παίζουν η ποιότητα της κατασκευής, οι μεταγενέστερες επεμβάσεις και, κυρίως, η τακτική συντήρηση. Ρωγμές, διογκωμένα επιχρίσματα, σκουριασμένοι οπλισμοί και αποσαθρωμένα τμήματα σε μπαλκόνια ή μαρκίζες αποτελούν ενδείξεις που πρέπει να εξετάζονται από αρμόδιο μηχανικό.