Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στο Πόρτο Ράφτη

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (04/08), επί της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη.

Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκε ένας άνδρας ηλικίας 70 ετών και τραυματίστηκε ακόμη ένας, που διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Το STAR εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από το συμβάν. «Έχω σπάσει το πόδι μου δεν μπορώ να σηκωθώ και το κεφάλι μου λίγο πίσω. Πονάει όλο το σώμα μου», είπε ο οδηγός που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ.

«Όπως είναι ο δρόμος από κάτω και βγήκα δεξιά, ευθεία, εκεί που ήρθε, δεν το είδα καθόλου, λυπάμαι πάρα πολύ», είπε επίσης ο τραυματισμένος οδηγός.