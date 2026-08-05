Δολοφονία Βρετανίδας στην Κυψέλη: Οι δύο εκδοχές και το κίνητρο που παραμένει γρίφος

Νέα τροπή παίρνει η έρευνα για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Ο 26χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, ενώπιον του ανακριτή και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Το αίτημά του έγινε δεκτό και αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος αρνείται ότι αφαίρεσε τη ζωή της 38χρονης, παραδέχεται όμως ότι τοποθέτησε τη σορό της στη βαλίτσα και τη μετέφερε στον εγκαταλελειμμένο χώρο όπου βρέθηκε στις 18 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό που προβάλλει, εντόπισε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος στο οποίο διέμενε και, επειδή πανικοβλήθηκε, αποφάσισε να εξαφανίσει τη σορό. Η εκδοχή αυτή εξετάζεται από τις Αρχές σε συνδυασμό με το βιντεοληπτικό υλικό, τις μαρτυρικές καταθέσεις, τα δεδομένα κινητών τηλεφώνων και τις τραπεζικές κινήσεις που έχουν συγκεντρωθεί.

Κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης αποτελούν οι διαφορετικές εξηγήσεις που φέρεται να έδωσε ο 26χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύζυγό του είχε παρουσιάσει μία διαφορετική εκδοχή, η οποία παρέπεμπε σε αντιπαράθεση σχετική με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Στις Αρχές, αντίθετα, υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα ήδη νεκρή.

Το ενδεχόμενο θρησκευτικού κινήτρου δεν θεωρείται, πάντως, επιβεβαιωμένο. Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, με ιδιαίτερο βάρος να δίνεται στο οικονομικό κίνητρο. Μετά τον θάνατο της 38χρονης χρησιμοποιήθηκαν οι τραπεζικές της κάρτες για αναλήψεις χρημάτων, γεγονός που περιλαμβάνεται στα βασικά στοιχεία της δικογραφίας.

Η κατάθεση της συζύγου του κατηγορουμένου φέρεται επίσης να είχε καθοριστική σημασία. Η γυναίκα διαπίστωσε μέσω εφαρμογής εντοπισμού θέσης ότι, το βράδυ της 15ης Ιουλίου, ο 26χρονος βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου έμενε η Ρος. Μετά τη δημοσιοποίηση της ταυτότητας του θύματος απευθύνθηκε στις Αρχές και κατέθεσε όσα γνώριζε.

Ο κατηγορούμενος και η σύζυγός του γνώριζαν την 38χρονη μέσα από τη δραστηριοποίησή τους στον χώρο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ρος είχε έρθει στην Ελλάδα τον Ιούνιο και είχε αρχικά φιλοξενηθεί σε σπίτι στον Πειραιά. Αργότερα μετακινήθηκε σε διαμέρισμα στην Αθήνα, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνδεόταν με οργάνωση υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών.

Η ταυτότητα του θύματος εξακριβώθηκε από τα δακτυλικά της αποτυπώματα, έπειτα από συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας. Παρά την προχωρημένη σήψη, οι ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να εξασφαλίσουν αξιοποιήσιμα στοιχεία.

Η ανάλυση καμερών ασφαλείας φέρεται να κατέγραψε τις κινήσεις του 26χρονου κατά τη μεταφορά της βαλίτσας. Σε έρευνα στην κατοικία του εντοπίστηκαν ακόμη ένα πιστόλι-ρέπλικα και ένα μαχαίρι, τα οποία κατασχέθηκαν.

Παρά την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. περί εξιχνίασης της υπόθεσης, σημαντικά ερωτήματα παραμένουν ανοικτά. Οι Αρχές επιχειρούν να προσδιορίσουν το ακριβές κίνητρο, να εξακριβώσουν τι συνέβη στο διαμέρισμα και να διαπιστώσουν εάν στην απόκρυψη ή τη μεταφορά της σορού συμμετείχε και δεύτερο πρόσωπο.

Οι απαντήσεις που θα δώσει ο 26χρονος κατά την απολογία του αναμένεται να αποτελέσουν το επόμενο κρίσιμο κεφάλαιο της έρευνας.

«Τη βρήκα νεκρή στο μπάνιο»

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε κατά την προανακριτική διαδικασία, μπήκε στο διαμέρισμα όπου διέμενε η Ρος και τη βρήκε πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου. Ισχυρίστηκε ότι δεν ανταποκρινόταν και ότι από το στόμα της έβγαινε υγρό.

Αντί, όμως, να ειδοποιήσει την Αστυνομία ή το ΕΚΑΒ, φέρεται να έφυγε από το διαμέρισμα. Υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε κατάσταση πανικού και φοβόταν πως θα θεωρούνταν υπεύθυνος, με συνέπειες για τη σύζυγο και το μόλις τριών μηνών παιδί τους.

Ο άγνωστος ηλικιωμένος στη στάση

Στο σημείο αυτό εμφανίζεται στην αφήγησή του ένας άγνωστος ηλικιωμένος άνδρας. Ο 26χρονος ισχυρίζεται ότι τον συνάντησε σε στάση λεωφορείου και τον ρώτησε τι έπρεπε να κάνει εάν υπήρχε ένας νεκρός άνθρωπος μέσα σε σπίτι.

Κατά τους ισχυρισμούς του, ο ηλικιωμένος τού απάντησε ότι είχε εργαστεί με νοσοκομεία και τον συμβούλεψε να απομακρύνει τη σορό, διαφορετικά «θα έμπλεκε».

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίζεται ότι επέστρεψε στο διαμέρισμα, τοποθέτησε τη σορό σε μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα και τη μετέφερε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο απέναντι από τον Πανελλήνιο. Εκεί, όπως αναφέρει, εμφανίστηκε ξανά ο ηλικιωμένος και προσφέρθηκε να αναλάβει τη βαλίτσα έναντι χρημάτων. Ο 26χρονος φέρεται να του απάντησε ότι δεν είχε να τον πληρώσει και αποχώρησε.