Βόρ. Καρολίνα: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από πυροβολισμούς

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (5/8) κοντά σε ένα σπίτι στην οδό Brooks Road στο Prospect Hills της Βόρειας Καρολίνας, καθώς τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και κάποια άλλα τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς.

Όπως ανακοίνωσε ο Σερίφης της κομητείας Κάσγουελ ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον δράστη. Και τα τρία θύματα ήταν άνω των 17 ετών και ανήκαν στην ίδια οικογένεια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και πραγματοποιούν έρευνες. Οι Αρχές αναφέρουν ότι δεν υπάρχει απειλή για το ευρύ κοινό αυτή τη στιγμή.