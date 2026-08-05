«Θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι»: Η απειλή σε ελεγκτές της ΑΑΔΕ

Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκφοβισμού υπαλλήλων της ΑΑΔΕ καταγράφηκε με πρωταγωνιστή άνδρα, ο οποίος ελεγχόταν για εμπλοκή σε υπόθεση λαθρεμπορίου προϊόντων.

Στο πλαίσιο του ελέγχου, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη δέσμευση του τραπεζικού του λογαριασμού. Όταν ο ελεγχόμενος διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στα χρήματά του, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους υπαλλήλους που είχαν χειριστεί την υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η ΑΑΔΕ, ο άνδρας απαίτησε να αποδεσμευτούν τα χρήματα και φέρεται να απείλησε τους ελεγκτές ότι, εάν δεν ικανοποιούσαν το αίτημά του, θα έστελνε σε βάρος τους μέλη «γνωστής συμμορίας».

«Θα στείλω τα γνωστά πρωτοπαλίκαρα και θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι», φέρεται να είπε, επιχειρώντας να τους εκφοβίσει.

Οι υπάλληλοι ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, ενώ για την υπόθεση ορίστηκε δικάσιμος.