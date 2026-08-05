«Μου έλεγε ότι ο μπαμπάς ήταν καλά»- Συγκλονίζει η αδελφή του 55χρονου

Νέες πτυχές της υπόθεσης με τη σορό του 90χρονου που εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη, στο υπόγειο κλειστού οικογενειακού ξενοδοχείου στην περιοχή του Μυστρά, αποκαλύπτει η αδελφή του 55χρονου κατηγορουμένου.

Όπως περιγράφει, επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τον αδελφό της και τον ρωτούσε για την κατάσταση του ηλικιωμένου πατέρα τους. Εκείνος, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, την καθησύχαζε λέγοντάς της ότι ήταν «καλά, τα ίδια».

Ο 90χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, έπασχε από προχωρημένη άνοια και χρειαζόταν διαρκή φροντίδα. Η κόρη του υποστηρίζει ότι ο αδελφός της δεν της επέτρεπε να επισκεφθεί τον πατέρα τους, προβάλλοντας ως δικαιολογία ότι το ταξίδι και η παρουσία της θα τον αναστάτωναν.

Η ίδια δηλώνει ότι αδυνατεί να εξηγήσει όσα αποκαλύφθηκαν και ζητά να εξεταστεί ψυχιατρικά ο 55χρονος. Όπως αναφέρει, επιθυμεί πλέον να φροντίσει για την κηδεία του πατέρα της, ώστε να τιμηθεί η μνήμη του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από πληροφορίες για την πολυετή απουσία του ηλικιωμένου. Κατά την αστυνομική έρευνα, η σορός εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο του κλειστού ξενοδοχείου.

Ο 55χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εξακολουθήσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Ισχυρίζεται ότι ο 90χρονος πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από περίπου δυόμισι χρόνια. Ο ισχυρισμός αυτός, όπως και ο ακριβής χρόνος και η αιτία θανάτου, μένει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές και την ιατροδικαστική εξέταση.

Το μεσημέρι της Τετάρτης ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, στα Δικαστήρια Σπάρτης. Παρέμεινε στο Δικαστικό Μέγαρο για περίπου μία ώρα και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Μέχρι τότε θα κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, ενώ κρίσιμες απαντήσεις αναμένονται από τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.