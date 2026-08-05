Αιγιάλεια: Ζευγάρι Βρετανών με 3 παιδιά πούλησαν τα πάντα για μια νέα ζωή- Η φωτιά κατέστρεψε το σπίτι τους

Σε εφιάλτη μετατράπηκε το όνειρο μιας βρετανικής οικογένειας να αρχίσει μια νέα ζωή στην Αιγιάλεια. Λίγες μόλις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη μετακόμισή της στην Ελλάδα, η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι που είχε ετοιμάσει έπειτα από χρόνια προσπαθειών.

Η Στέφανι και ο σύντροφός της, Ρόρι, σχεδίαζαν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή μαζί με τα παιδιά τους και τα τρία σκυλιά που είχαν διασώσει. Η άφιξή τους είχε προγραμματιστεί για τις 10 Αυγούστου, ενώ οι δίδυμες οκτάχρονες κόρες τους, Εβαντζελίν και Ιβάρια, είχαν ήδη εγγραφεί σε τοπικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά. Μαζί τους θα μετακόμιζε και η μόλις 17 μηνών κόρη τους, Αθηνά.

Η οικογένεια είχε εργαστεί και αποταμιεύσει για χρόνια, προκειμένου να πραγματοποιήσει ένα όνειρο που, όπως αναφέρει, είχε αρχίσει να σχεδιάζει πριν από περίπου μία δεκαετία. Το 2024 κατάφερε να κάνει το μεγάλο βήμα, επενδύοντας τις οικονομίες και τα εισοδήματά της στη διαμόρφωση του σπιτιού στα ορεινά της Αιγιάλειας.

Σύμφωνα με τη Mirror, το ζευγάρι, ηλικίας 36 και 35 ετών αντίστοιχα, αγόρασε το ακίνητο το 2023 και επένδυσε περισσότερα από 300.000 ευρώ για να δημιουργήσει το ιδανικό οικογενειακό σπίτι στα βουνά της νότιας Πελοποννήσου.

Ενόψει της οριστικής αναχώρησης από τη Βρετανία, το ζευγάρι είχε διαθέσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντά του. Τα περισσότερα προσωπικά αντικείμενα, ανάμεσά τους και οικογενειακά κειμήλια με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, είχαν ήδη μεταφερθεί στην Ελλάδα.

Όλα ανατράπηκαν όταν η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου στις περιοχές Πανόραμα και Νεραντζιές έφθασε στο σπίτι. Το κτίριο και όσα βρίσκονταν στο εσωτερικό του καταστράφηκαν, χωρίς, σύμφωνα με την οικογένεια, να μπορεί να διασωθεί κάτι.

Η Στέφανι, η οποία σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα κυοφορεί δίδυμα, περιέγραψε το σοκ και τη βαθιά θλίψη που προκάλεσε η καταστροφή. Όπως ανέφερε, δεν χάθηκε μόνο η προσωπική εργασία της οικογένειας, αλλά και η προσπάθεια ανθρώπων από την τοπική κοινωνία που τους είχαν βοηθήσει να δημιουργήσουν το νέο τους σπίτι.

Παρά την καταστροφή, το ζευγάρι δηλώνει αποφασισμένο να μην εγκαταλείψει το σχέδιό του. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, η οικογένεια βρίσκεται σε ένα μικρό διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου και καλείται να αποφασίσει τα επόμενα βήματά της.

Συγγενικό της πρόσωπο δημιούργησε διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης για τα έξοδα προσωρινής διαμονής, τις μετακινήσεις, τις ανάγκες των παιδιών και την προσπάθεια αποκατάστασης του σπιτιού.