Η διαφορετική Πηνελόπη της Αν Χάθαγουεϊ: Ελεύθερη, δυνατή και οργισμένη

Επίσης, ανέφερε ότι η ελληνική μυθολογία αποτελεί για εκείνη μια αγάπη που γεννήθηκε στα παιδικά της χρόνια και ότι την ακολουθεί μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα η πρόταση να υποδυθεί την Πηνελόπη να μοιάζει στα μάτια της σχεδόν μοιραία. Εξήγησε ότι εξακολουθεί να διαβάζει ελληνικούς μύθους στον ελεύθερο χρόνο της, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται για μια δήλωση που έκανε απλώς στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας.

Η ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε να ανακαλύψει από την αρχή τον κόσμο της «Οδύσσειας» για τις ανάγκες της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, μιλώντας στην εκπομπή «Late Night with Seth Meyers».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θυμήθηκε ότι ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την ελληνική μυθολογία στο σχολείο, όταν ο καθηγητής Αγγλικών της, έφερε τους αρχαίους μύθους στην τάξη. «Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς η ελληνική μυθολογία “μαγνητίζει” ορισμένα παιδιά και τα κάνει να βυθίζονται ολοένα και περισσότερο στον κόσμο της. Αυτό ακριβώς συνέβη και με μένα», ανέφερε, περιγράφοντας την άμεση σύνδεση που ένιωσε με τις συγκεκριμένες ιστορίες.

Όπως εξομολογήθηκε, εκείνη η σχολική εμπειρία άνοιξε για την ίδια έναν ολόκληρο κόσμο που δεν έπαψε ποτέ να την ενδιαφέρει. «Στην τάξη Αγγλικών του κ. Hill διαβάσαμε για πρώτη φορά τους ελληνικούς μύθους και κάτι μέσα μου άλλαξε. Ήταν σαν να “κούμπωσε” κάτι. Φαντάζομαι ότι έτσι νιώθουν όσοι αγαπούν τα μαθηματικά, μόνο που εγώ δεν ήμουν ποτέ καλή σε αυτά. Ερωτεύτηκα την ελληνική μυθολογία και αυτή η αγάπη δεν με εγκατέλειψε ποτέ. Μέχρι και σήμερα διαβάζω ελληνικούς μύθους για ευχαρίστηση. Ξέρω ότι ακούγεται σαν ατάκα για την προώθηση της ταινίας, αλλά είναι πραγματικά το χόμπι μου. Γι’ αυτό, όταν μου πρότειναν αυτόν τον ρόλο, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ήταν σαν να συναντήθηκαν τόσα διαφορετικά κομμάτια της ζωής μου».

Στην «Οδύσσεια» του Νόλαν, η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται την Πηνελόπη, τη σύζυγο του Οδυσσέα και μητέρα του Τηλέμαχου. Η Χάθαγουεϊ προσέγγισε την Πηνελόπη ως μια μητέρα που βρίσκεται διαρκώς σε επιφυλακή, και που είναι έτοιμη να προστατεύσει τον γιο της, από τους άνδρες που απειλούν την οικογένεια και τη θέση του.

Προσπαθώντας να κατανοήσει βαθύτερα την ψυχολογία του ρόλου, η ηθοποιός αναρωτήθηκε εάν η πολύχρονη απουσία του Οδυσσέα είχε προσφέρει στην Πηνελόπη μια μορφή ελευθερίας, την οποία δύσκολα θα μπορούσε να αποκτήσει μια γυναίκα στην εποχή της. Η σκέψη αυτή, έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην αναμονή της. Αντί να τη δει αποκλειστικά ως σύμβολο πίστης και υπομονής, η Χάθαγουεϊ αναζήτησε τη γυναίκα που είχε μάθει να διαχειρίζεται μόνη της το παλάτι, τις απειλές και την ανατροφή του παιδιού της.

Ιδιαίτερη σημασία είχε για την ηθοποιό το γεγονός ότι το σενάριο επέτρεψε στην Πηνελόπη να εκφράσει τον θυμό της, χωρίς να την περιορίζει στο στερεότυπο μιας παράλογης ή μιας «υστερικής» γυναίκας. Η Αν Χάθαγουεϊ αντιμετώπισε αυτή την έκρηξη ως μια δικαιολογημένη αντίδραση απέναντι σε όσα έχει υποστεί, αλλά και ως απόδειξη της δύναμης η οποία κρύβεται, πίσω από τη γνωστή εικόνα της υπομονετικής συζύγου.