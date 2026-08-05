Κυψέλη: Ποιος ήταν ο άγνωστος ηλικιωμένος και γιατί ο 26χρονος έφυγε για την Αράχωβα μετά τη μεταφορά της σορού;

Νέα ερωτήματα προκαλεί η εκδοχή που παρουσιάζει ο 26χρονος Αφγανός για τον θάνατο της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε την Τετάρτη 5 Αυγούστου ενώπιον του ανακριτή, ζήτησε όμως και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη γυναίκα. Παραδέχεται, ωστόσο, ότι μετέφερε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα, καθώς και ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες και το κινητό της τηλέφωνο. Η εκδοχή που προβάλλει βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ανακριτικών Αρχών, καθώς καλείται να εξηγήσει μια σειρά από ενέργειες μετά τον θάνατο της 38χρονης.

«Τη βρήκα νεκρή στο μπάνιο»

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε κατά την προανακριτική διαδικασία, μπήκε στο διαμέρισμα όπου διέμενε η Ρος και τη βρήκε πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου. Ισχυρίστηκε ότι δεν ανταποκρινόταν και ότι από το στόμα της έβγαινε υγρό.

Αντί, όμως, να ειδοποιήσει την Αστυνομία ή το ΕΚΑΒ, φέρεται να έφυγε από το διαμέρισμα. Υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε κατάσταση πανικού και φοβόταν πως θα θεωρούνταν υπεύθυνος, με συνέπειες για τη σύζυγο και το μόλις τριών μηνών παιδί τους.

Ο άγνωστος ηλικιωμένος στη στάση

Στο σημείο αυτό εμφανίζεται στην αφήγησή του ένας άγνωστος ηλικιωμένος άνδρας. Ο 26χρονος ισχυρίζεται ότι τον συνάντησε σε στάση λεωφορείου και τον ρώτησε τι έπρεπε να κάνει εάν υπήρχε ένας νεκρός άνθρωπος μέσα σε σπίτι.

Κατά τους ισχυρισμούς του, ο ηλικιωμένος τού απάντησε ότι είχε εργαστεί με νοσοκομεία και τον συμβούλεψε να απομακρύνει τη σορό, διαφορετικά «θα έμπλεκε».

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίζεται ότι επέστρεψε στο διαμέρισμα, τοποθέτησε τη σορό σε μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα και τη μετέφερε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο απέναντι από τον Πανελλήνιο. Εκεί, όπως αναφέρει, εμφανίστηκε ξανά ο ηλικιωμένος και προσφέρθηκε να αναλάβει τη βαλίτσα έναντι χρημάτων. Ο 26χρονος φέρεται να του απάντησε ότι δεν είχε να τον πληρώσει και αποχώρησε.

Η ύπαρξη και ο ρόλος αυτού του προσώπου δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Πρόκειται αποκλειστικά για μέρος της εκδοχής που παρουσιάζει ο κατηγορούμενος και την οποία καλούνται να αξιολογήσουν οι Αρχές.

Το ταξίδι στην Αράχωβα

Ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα είναι η εκδρομή που ακολούθησε. Ο 26χρονος υποστηρίζει ότι, την επόμενη ημέρα, είπε στη σύζυγό του πως είχε ανάγκη να απομακρυνθεί από την Αθήνα και της πρότεινε να ταξιδέψουν στην Αράχωβα, χωρίς να της αποκαλύψει τι είχε συμβεί.

Την ίδια ώρα, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρεται να τον καταγράφει να μεταφέρει τη μεγάλη βαλίτσα στους δρόμους της Αθήνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εμφανίζεται να φτάνει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο έχοντας μαζί του τη βαλίτσα και ακόμη μία αποσκευή και να αποχωρεί χωρίς αυτές.

Οι κάρτες και τα μηνύματα

Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν και οι κινήσεις που φέρεται να έκανε μετά τον θάνατο της γυναίκας. Κατά τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 26χρονος έχει παραδεχθεί ότι χρησιμοποίησε τραπεζικές κάρτες της 38χρονης για αναλήψεις χρημάτων.

Παράλληλα, φέρεται να χρησιμοποίησε το κινητό της για να στείλει μηνύματα σε συγγενείς και φίλους, εμφανίζοντας τη γυναίκα ως ζωντανή. Τα ψηφιακά δεδομένα, οι τραπεζικές συναλλαγές, οι καταθέσεις και το υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτελούν βασικά κομμάτια της δικογραφίας.

Καθοριστική θεωρείται και η κατάθεση της συζύγου του. Η γυναίκα γνώριζε την Ελίζαμπεθ Ρος από κοινές εθελοντικές και χριστιανικές δράσεις και φέρεται να άρχισε να υποψιάζεται τον σύζυγό της μετά την ανακοίνωση της ταυτοποίησης της σορού.

Δύο διαφορετικές εκδοχές

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο 26χρονος είχε δώσει στη σύζυγό του διαφορετική εξήγηση από εκείνη που παρουσίασε στους αστυνομικούς. Ενώ ενώπιον των Αρχών αρνείται την ανθρωποκτονία και επικαλείται πανικό, στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνονται στοιχεία για άλλη εκδοχή που είχε μεταφέρει στη σύζυγό του.

Τα ακριβή αίτια θανάτου, το κίνητρο και η πλήρης αλληλουχία των γεγονότων παραμένουν αντικείμενο της έρευνας. Η απολογία του κατηγορουμένου την Πέμπτη αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο στάδιο της υπόθεσης.