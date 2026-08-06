Στο Αίγιο το 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Αρχαία Ελίκη και τις αχαϊκές αποικίες

Το Αίγιο θα φιλοξενήσει, από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου 2026, το 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Αρχαία Ελίκη και την Αιγιάλεια, με θέμα «Αχαϊκές Αποικίες – Από την Ιωνία στη Μεγάλη Ελλάδα», με την συμμετοχή του Δήμου Αιγιάλειας και υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν νέες αρχαιολογικές, ιστορικές και γεωαρχαιολογικές μελέτες για την αποικιακή δραστηριότητα της Ελίκης και της αρχαίας Αιγιάλειας, με τη συμμετοχή επιστημόνων από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τουρκία, τη Ρουμανία και την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία Φίλων της Αρχαίας Ελίκης, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει: "Μετά την θερμή ανταπόκριση Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων στην πρόσκληση της Ντόρας Κατσωνοπούλου για συμμετοχή στο 7ο Διεθνές Συνέδριο της καθιερωμένης διεθνώς σειράς Συνεδρίων της Εταιρείας μας, αφιερωμένων στην αρχαιολογία της Αρχαίας Ελίκης και της Αιγιάλειας, το ΔΣ της Εταιρείας έχει την χαρά να ανακοινώσει την πραγματοποίηση του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «ΑΧΑΪΚΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ – Από την Ιωνία στην Μεγάλη Ελλάδα».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 3-5 Οκτωβρίου 2026, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αιγιάλειας στο Αίγιο, σε συνεργασία με τον Δήμο Αιγιάλειας και υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Στα κύρια θέματα του Συνεδρίου περιλαμβάνονται οι αρχαιολογικές-ιστορικές ενότητες που αφορούν

α) στις αχαϊκές αποικίες που ίδρυσαν τον 8ο αιώνα π.Χ. η Ελίκη και οι Ρύπες στην Κάτω Ιταλία

β) στον ιωνικό αποικισμό της Μικράς Ασίας από Ίωνες αποίκους της Ελίκης που εκδιώχθηκαν από την Αιγιάλεια μετά την εγκατάσταση των Αχαιών τον 11ο αιώνα π.Χ.

γ) στον αχαϊκό αποικισμό της Κύπρου κατά την ίδια περίοδο. Ξεχωριστή ενότητα είναι αφιερωμένη στο παλαιοπεριβάλλον και την γεωλογία της Αιγιάλειας και των αποικιών της.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα ταξιδέψουν στο Αίγιο για να ανακοινώσουν αποτελέσματα των αρχαιολογικών ερευνών και μελετών στην Ιωνία και την ευρύτερη περιοχή της Μ. Ασίας καθώς και στην Μεγάλη Ελλάδα, αρχαιολόγοι και ιστορικοί από τις χώρες της Ιταλίας, Τουρκίας, Ρουμανίας και Κύπρου. Οι συνεργάτες και ειδικοί μελετητές της επιστημονικής ομάδας της Αρχαίας Ελίκης θα παρουσιάσουν τις μελέτες αρχαιολογικών ευρημάτων από τις ανασκαφές της Ντόρας Κατσωνοπούλου και της ερευνητικής ομάδας στην Αρχαία Ελίκη ενώ συνεργάτες Καθηγητές του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών θα παρουσιάσουν τις σχετικές γεωαρχαιολογικές και αρχαιομετρικές μελέτες για την Αρχαία Ελίκη και Αιγιάλεια.

Στο 7ο Διεθνές Συνέδριο προσκλήθηκε και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, χωρίς ωστόσο να υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Συνέδριο".