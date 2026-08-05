«Φοβάμαι, είπε ότι θα με σκοτώσει»: Οκτώ μήνες φυλάκιση σε 26χρονο στον Βόλο

Στην καταδίκη ενός 26χρονου για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της μητέρας του προχώρησε το δικαστήριο στον Βόλο, μετά από ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία, η γυναίκα κατοικεί μαζί με τους δύο γιους της. Όπως κατέθεσε, το τελευταίο δίμηνο οι εντάσεις στο σπίτι είχαν γίνει συχνότερες, προκαλώντας φόβο τόσο στην ίδια όσο και στον μικρότερο γιο της.

Η μητέρα ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο 26χρονος αντιμετωπίζει εδώ και περίπου έξι χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας, παρακολουθείται από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου Βόλου και έχει λάβει φαρμακευτική αγωγή. Κατά την κατάθεσή της υποστήριξε ότι, όταν ακολουθεί κανονικά τις συνεδρίες και την αγωγή του, είναι συνεργάσιμος, ωστόσο το τελευταίο διάστημα η κατάσταση είχε επιδεινωθεί.

«Μόνο τον τελευταίο μήνα είχαμε δύο περιστατικά. Βρίζει, απείλησε ότι θα με σφάξει και εγώ φοβάμαι», φέρεται να είπε στην έδρα. Παράλληλα, δήλωσε ότι έχει προσπαθήσει επανειλημμένα να βρει κατάλληλη δομή για τον γιο της, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρξει αποτέλεσμα, όπως μεταδίδει το gegonota.news.

Ο κατηγορούμενος έδωσε διαφορετική εκδοχή για το περιστατικό. Όπως υποστήριξε, επέστρεψε στο σπίτι έπειτα από βραδινή έξοδο και θέλησε να φάει περίπου στις 5 τα ξημερώματα. Εκείνη την ώρα είχε σηκωθεί και ο αδελφός του, προκειμένου να πάει στην εργασία του.

Κατά τους ισχυρισμούς του 26χρονου, ακολούθησε συμπλοκή ανάμεσα στα δύο αδέλφια και η μητέρα τους παρενέβη για να τους χωρίσει. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο αδελφός του εμφάνισε ένα ψεύτικο όπλο και αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να επιτεθεί στη μητέρα του.

Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του, εκτιμώντας ότι κινήθηκε απειλητικά εναντίον της γυναίκας και επισημαίνοντας το κλίμα φόβου και ανασφάλειας που, σύμφωνα με την κατάθεσή της, επικρατούσε το τελευταίο διάστημα στο σπίτι.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 26χρονο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών. Αποφάσισε, παράλληλα, την άμεση έκτιση δύο μηνών από την ποινή, ενώ το υπόλοιπο ανεστάλη για τρία χρόνια.