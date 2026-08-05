Υπόθεση Marfin: Στη Βρετανία το ελληνικό FBI για την 46χρονη

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία έκδοσης στην Ελλάδα της 46χρονης που κατηγορείται για την υπόθεση της πολύνεκρης εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, τον Μάιο του 2010.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του αποκαλούμενου «ελληνικού FBI», βρίσκεται στη Βρετανία προκειμένου να παραλάβει την κατηγορούμενη και να τη συνοδεύσει στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσης αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου, με την άφιξη της 46χρονης στην Ελλάδα να τοποθετείται το ίδιο βράδυ. Την Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και τις επόμενες δικαστικές ενέργειες.

Η 46χρονη, η οποία ζούσε τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον και εργαζόταν στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ.

Μέσω της υπεράσπισής της η 46χρονη αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση. Υποστηρίζει ότι, μόλις πληροφορήθηκε την ύπαρξη του εντάλματος και τα νέα δεδομένα της έρευνας, επικοινώνησε με τις ελληνικές Αρχές και δήλωσε πρόθυμη να επιστρέψει για να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το χρονικό των δύο πρώτων συλλήψεων

Η νέα δικαστική έρευνα για τη Marfin οδήγησε στις 10 Ιουλίου 2026 στη σύλληψη δύο ανδρών, μετά την έκδοση ενταλμάτων από την 3η τακτική ανακρίτρια Αθηνών.

Κατά τις αστυνομικές Αρχές, οι δύο άνδρες ταυτοποιήθηκαν έπειτα από επανεξέταση παλαιότερου και νεότερου οπτικού υλικού, φωτογραφιών, βίντεο και καταθέσεων.

Στον έναν 42χρονο αποδίδεται από τις Αρχές ότι έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι του τραπεζικού καταστήματος, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είχε καθοδηγητικό ή συντονιστικό ρόλο.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρχικά στην Ευελπίδων και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Στις 14 Ιουλίου απολογήθηκαν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας, αρνούμενοι οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, παραδέχθηκαν ότι βρίσκονταν στη διαδήλωση της 5ης Μαΐου 2010, υποστήριξαν όμως ότι δεν είχαν εμπλοκή στον εμπρησμό.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, ενώ ο ένας οδηγήθηκε στις φυλακές Ναυπλίου και ο άλλος στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Η τραγωδία της 5ης Μαΐου 2010

Η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης στο κέντρο της Αθήνας. Από τη φωτιά στο υποκατάστημα της Marfin έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι: η 32χρονη Αιγιώτισσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος, η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και ο 36χρονος Επαμεινώνδας Τσάκαλης.