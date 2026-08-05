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Πάτρα: Επιχείρησαν να ανοίξουν πόρτα σπιτιού ενώ μέσα ήταν πατέρας με το παιδί του

Πάτρα: Επιχείρησαν να ανοίξουν πόρτα σπι...

Τι ισχυρίστηκαν για να δικαιολογήσουν την παρουσία τους

Αναστάτωση προκάλεσε σε κάτοικο των Ζαρουχλεΐκων η παρουσία δύο αγνώστων έξω από την πόρτα του σπιτιού του, την ώρα που βρισκόταν μέσα μαζί με το παιδί του.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, στην αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 3 Αυγούστου. Ο άνδρας αντιλήφθηκε ότι κάποιος επιχειρούσε να ανοίξει την πόρτα, χρησιμοποιώντας πιθανότατα κλειδί ή κατσαβίδι.

Όταν πλησίασε και ζήτησε να μάθει ποιος βρισκόταν έξω, οι άγνωστοι υποστήριξαν αρχικά ότι προέρχονταν από μεσιτικό γραφείο. Στη συνέχεια ανέφεραν ότι είχαν κάνει λάθος στο διαμέρισμα και ρώτησαν εάν πωλείται κάποιο ακίνητο στην πολυκατοικία.

Ο ένοικος τούς προειδοποίησε ότι θα καλέσει την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για έναν άνδρα και μία γυναίκα, τους οποίους είδε από το μπαλκόνι χωρίς να καταφέρει να τους φωτογραφίσει.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Απόπειρα Διάρρηξης Αστυνομία Ζαρουχλέικα
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