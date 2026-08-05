Ελλάδα - Ολλανδία 13-10: Εκτός τετράδας η Εθνική μας

Ένα «νεκρό» διάστημα κυρίως στην τρίτη περίοδο της προημιτελικής αναμέτρησης κόντρα στην Ολλανδία, κόστισε ακριβά στην εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20: ηττήθηκε 13-10 και αποκλείστηκε από την ημιτελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην πόλη Οέϊρας/Πορτογαλία.

Πλέον θα διεκδικήσει θέση από την 5η-8η αρχής γενομένης από αύριο Πέμπτη 6/8 στις 19.00 που θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Ισπανία-Μεγάλη Βρετανία.

Η Εθνική μας βρέθηκε να χάνει στο ξεκίνημα 3-1, 4-2 και 5-3. Με μια τρομερή αντεπίθεση όμως και σερί 5-0, προηγήθηκε 8-5 αλλάζοντας τη ροή της αναμέτρησης. Οι Ισπανίδες μείωσαν για το 8-6 του α’ μέρους αλλά δυστυχώς, όπως αποδείχθηκε, ήταν το ξεκίνημα για το δικό τους σερί 5-0 με το οποίο προηγήθηκαν 10-8, σκορ μετά και την τρίτη περίοδο.

Η Δέσποινα Δρακωτού μείωσε 10-9 (η εθνική μας σκόραρε μετά από 9,5 αγωνιστικά λεπτά), η τρομερή Πιέν Γκέρτερ που σημείωσε συνολικά επτά τέρματα, έκανε το 12-9 στα 5.12, μείωσε η Άσπα Φουράκη και έδωσε ελπίδες στα 3.50 (12-10), χάσαμε επίθεση με παραπάνω και στο τέλος με πέναλτι η Γκέρτερ και πάλι διαμόρφωσε το τελικό 13-10.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 13-10

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 2-5, 4-0, 3-2

ΕΛΛΑΔΑ (Φώντας Λεμπέσης): Κυριακοπούλου, Μαργαρίτη 1, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 1, Δρακωτού 1, Παπαδοπούλου, Κλαψιανού, Μπέτα, Τσιουγκρή 1, Κρασσά, Καραγιάννη 2, Καραμπέτσου 2, Λέκκου, Σαλταμανίκα 2. Εκτός αποστολής η τραυματίας Μπιοτσάκου (από τον αγώνα με την Ιταλία στο μάτι)