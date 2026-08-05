Ελλάδα - Πόρτο Ρίκο 23-3: Καταιγιστική η Εθνική μας

Άνετα έφτασε στη δεύτερη νίκη της στη League Phase του Παγκοσμίου πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Παίδων Κ16 η Εθνική μας ομάδα, κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο, στην 3η αγωνιστική της διοργάνωσης στο Ζάγκρεμπ, το απόγευμα της Τετάρτης (5/8).

Καταιγιστική ήταν η ελληνική ομάδα που επιβλήθηκε με 23-3 επί των Πορτορικάνων και ανοίγει σιγά σιγά τον δρόμο για την πρόκριση στην 8άδα.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει, πλέον, στον πιο κρίσιμο και καθοριστικό αγώνα της στη League Phase, αύριο Πέμπτη (5/8) στις 14:00 (ώρα Ελλάδας) την Ουγγαρία.

Οι νεαροί διεθνείς μας κυριάρχησαν κατά κράτος στον αγώνα με το Πουέρτο Ρίκο και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους. Προηγήθηκε με 14-2 στο ημίχρονο και αύξανε τη διαφορά μέχρι το φινάλε και το τελικό 23-3.

Κορυφαίοι σκόρερ για την Εθννκή μας οι Μισεντζής, με 6 γκολ και Αλμπέρτης με 5.

MVP αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Μισεντζής.

ΕΛΛΑΔΑ - ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 23-3

ΕΞΑΛΕΠΤΑ: 7-0, 7-2, 4-0, 5-1.

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Λαμπάτος): Γλυνιαδάκης, Καρατζάς 3, Ηλίας Ζαφείρης 2, Καραλής, Λιτίνας, Ζαφειρίου 2, Φιλιππίδης 2, Μισεντζής 6, Σπάνδαγος, Κόρακας, Αλμπέρτης 5, Μπέρδος, Κρασάκης 2, Διονύσης Τουντόπουλος 1.