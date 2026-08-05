Ελλάδα - Πόρτο Ρίκο 23-3: Καταιγιστική η Εθνική μας

Παγκόσμιο Παίδων
Άνετα έφτασε στη δεύτερη νίκη της στη League Phase του Παγκοσμίου πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Παίδων Κ16 η Εθνική μας ομάδα, κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο, στην 3η αγωνιστική της διοργάνωσης στο Ζάγκρεμπ, το απόγευμα της Τετάρτης (5/8).
Καταιγιστική ήταν η ελληνική ομάδα που επιβλήθηκε με 23-3 επί των Πορτορικάνων και ανοίγει σιγά σιγά τον δρόμο για την πρόκριση στην 8άδα.
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει, πλέον, στον πιο κρίσιμο και καθοριστικό αγώνα της στη League Phase, αύριο Πέμπτη (5/8) στις 14:00 (ώρα Ελλάδας) την Ουγγαρία.
Οι νεαροί διεθνείς μας κυριάρχησαν κατά κράτος στον αγώνα με το Πουέρτο Ρίκο και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους. Προηγήθηκε με 14-2 στο ημίχρονο και αύξανε τη διαφορά μέχρι το φινάλε και το τελικό 23-3.
Κορυφαίοι σκόρερ για την Εθννκή μας οι Μισεντζής, με 6 γκολ και Αλμπέρτης με 5.
MVP αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Μισεντζής.
ΕΛΛΑΔΑ - ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 23-3
ΕΞΑΛΕΠΤΑ: 7-0, 7-2, 4-0, 5-1.
ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Λαμπάτος): Γλυνιαδάκης, Καρατζάς 3, Ηλίας Ζαφείρης 2, Καραλής, Λιτίνας, Ζαφειρίου 2, Φιλιππίδης 2, Μισεντζής 6, Σπάνδαγος, Κόρακας, Αλμπέρτης 5, Μπέρδος, Κρασάκης 2, Διονύσης Τουντόπουλος 1.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr