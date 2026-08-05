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Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρός 78χρονος που ανασύρθηκε από τη θάλασσα

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρός 78χρονος πο...

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή του Λαγανά Ζακύνθου.

Ένας 78χρονος κάτοικος του νησιού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, στη θέση «Πύργος 1». Ναυαγοσώστης επιχείρησε να τον επαναφέρει, παρέχοντάς του τις πρώτες βοήθειες.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου. Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

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#tags Ζάκυνθος Λαγανάς Ζακύνθου Πνιγμός
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