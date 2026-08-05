Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρός 78χρονος που ανασύρθηκε από τη θάλασσα

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή του Λαγανά Ζακύνθου.

Ένας 78χρονος κάτοικος του νησιού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, στη θέση «Πύργος 1». Ναυαγοσώστης επιχείρησε να τον επαναφέρει, παρέχοντάς του τις πρώτες βοήθειες.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου. Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.