Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου: Συμφωνία για την είσοδο της Meridiam στον GSI

Υπογράφηκε την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Μέγαρο Μαξίμου και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector (GSI).

Η εταιρεία έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, ενός έργου που αποσκοπεί στη σύνδεση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από κυβερνητικές πηγές, η συμμετοχή της Meridiam αναμένεται να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση και τις δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου. Ο γαλλικός όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς στην ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση μεγάλων υποδομών.

Ο ΑΔΜΗΕ παραμένει στρατηγικός μέτοχος της GSI, με δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας. Παράλληλα, διατηρεί την τεχνική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου και προβλέπεται να αναλάβει τη λειτουργία της διασύνδεσης μετά την ολοκλήρωσή της.

Επίσης υπογράφηκε και στρατηγική συμφωνία μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της Great Sea Interconnector και της Nexans. Αντικείμενό της είναι ο συντονισμός των επόμενων εργασιών, με προτεραιότητα την ολοκλήρωση των θαλάσσιων ερευνών βυθού, οι οποίες αποτελούν απαραίτητο τεχνικό στάδιο πριν από την πόντιση του καλωδίου.

Παραμένουν, πάντως, επιμέρους ρυθμιστικές και χρηματοδοτικές εκκρεμότητες. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία εξέτασης της χρηματοδότησης του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Κατά την τελετή υπογραφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η διασύνδεση μπορεί να συμβάλει στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ευρώπης. Χαρακτήρισε επίσης τη συμμετοχή της Meridiam ψήφο εμπιστοσύνης προς τον ελληνικό ενεργειακό τομέα.

Στον ευρύτερο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η επέκταση της διασύνδεσης προς το Ισραήλ. Όπως έγινε γνωστό, ο ΑΔΜΗΕ έχει ολοκληρώσει τη σχετική μελέτη κόστους–οφέλους, η οποία πρόκειται να διαβιβαστεί στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές Κύπρου και Ισραήλ.