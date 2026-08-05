Λακωνία: Θρήνος για την 29χρονη Ελένη- Ετοιμαζόταν για μια νέα αρχή

Βαθύ πένθος έχει σκορπίσει στην Απιδιά και στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας ο θάνατος της 29χρονης Ελένης σε τροχαίο δυστύχημα, το απόγευμα της Τρίτης 4 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γέφυρας Απιδέας – Αγίου Δημητρίου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 29χρονη εξετράπη, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, προσέκρουσε σε βράχο και στη συνέχεια ανετράπη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη νεαρή γυναίκα στο Νοσοκομείο Μολάων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η Ελένη ήταν μόνη μέσα στο όχημα, ενώ από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει εμπλοκή δεύτερου αυτοκινήτου. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ευρώτα.

Η τραγωδία συνέβη σε μια περίοδο κατά την οποία η 29χρονη ετοιμαζόταν να κάνει ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε βρει εργασία ως βρεφονηπιοκόμος και επρόκειτο να μετακομίσει στην Αρεόπολη. Μέχρι τότε εργαζόταν σε συγγενική επιχείρηση αρτοποιίας στην Απιδιά.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Απιδιά, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας.

Σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς την οικογένειά της, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απιδέας ανέβαλε όλες τις εκδηλώσεις του πολιτιστικού διημέρου που είχαν προγραμματιστεί για τις 5 και 6 Αυγούστου.