Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7-8-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΠΑΝ. ΜΟΥΖΟΥ
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΙΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΥΖΟΥ,
ΕΛΕΝΗ & ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΑΘΑΝ. ΝΤΑΡΜΑ,
ΕΙΡΗΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΛΥΔΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΚΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΠΛΗ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύουμε την Πέμπτη 6-8-2026 & ώρα 11.30 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Φανουρίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΠΛΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΤΕΡΕΖΑ ( χήρα ) ΓΕΩΡΓ. ΓΚΡΙΛΛΑ
ΕΛΕΝΗ ( χήρα ) ΔΗΜ. ΜΑΚΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό,θείο & παππού ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
{ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ Υ.Δ.Ε ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ }
ΕΤΩΝ: 71
Θανόντα κηδεύουμε Πέμπτη 6-8-2026 και ώρα 12.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Σανταμέρι Αχαΐας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Χαρίκλεια Καράμπελα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Αγγελική & Ιωάννης Αλεξόπουλος,
Γεώργιος & Αθηνά Παπαδοπούλου,
Γεωργία Παπαδοπούλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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ΚΗΔΕΙA
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΒΡΗ
(ΕΤΩΝ 70)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΥΒΡΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΑΓΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 95)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 4.30 μμ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝ (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ) ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΗΜΗΤΡΑ χηρ. ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 78)
Κηδεύουμε την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 & ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αγίου Βασιλείου Ρίον. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.15.
Τα τέκνα: Κωνσταντίνος & Ρόσμαρι Παπαχριστοπούλου, Ηλίας & Αναστασία Παπαχριστοπούλου, Χρήστος & Αλεξάνδρα Παπαχριστοπούλου
Τα αδέλφια; Βασίλειος Ηλιόπουλος, Γεώργιος & Κωστούλα Παπαχριστοπούλου, Νάκης Παπαχριστόπουλος
Οι εγγονοί: Σπύρος & Έιμυ, Ανδρέας, Γιάννης, Κώστας, Δήμητρα
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΣΠΙΓΓΟ
ΕΤΩΝ 75
Κηδεύουμε την Πέμπτη 6-8-2026 & ώρα 9.30 π. μ. από την Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πάτρας (Κανελλοπούλου 72).
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΙΓΓΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΙΓΓΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΧΑΡΑ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΔΙΟΝ. ΠΟΓΚΟΗ
(ΕΤΩΝ 76)
Θανoύσα κηδεύουμε την Πέμπτη 6/8/2026 και ώρα 10:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Τα αδέλφια:
Χρυσούλα χήρα Ελευθ. Βλάχου,
Αγγελική χήρα Αναστ. Στυλιανοπούλου
Οι ανιψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ευβοίας 184 – Πάτρα
Τηλ. επικ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας πατέρα,αδελφό & θείο
ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜ.ΜΑΝΤΟΥΚΑ
ΕΤΩΝ:63
Θανόντα κηδεύουμε Πέμπτη 6-8-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Κάτω Μαστραντώνη Τριταίας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήμητρα, Μαρία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Γιάννης & Μαρία Μαντούκα,Σωτηρία{χήρα} Σαράντη Μαντούκα,Χριστίνα{χήρα] Αργυρ. Θεοδωρόπουλου,Γιώργος & Ευαγγελία Μαντούκα,Κώστας Μαντούκας
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΕΡΒΟΥ
(ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ)
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Παρασκευή 7-8-2026 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγγέλων Α΄Κοιμητηρίου Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Νικόλαος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Θεόδωρος, Σπήλιος & Αναστασία
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Νικόλας, Μαρία-Ευσταθία, Νίκος
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 - 8 - 2026 & ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β! ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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