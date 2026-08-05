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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7-8-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΠΑΝ. ΜΟΥΖΟΥ

ΕΤΩΝ 81

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΙΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΥΖΟΥ,

ΕΛΕΝΗ & ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΑΘΑΝ. ΝΤΑΡΜΑ,

ΕΙΡΗΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ. 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΛΥΔΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΚΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ  

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

 ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΠΛΗ
 ΕΤΩΝ   79

Κηδεύουμε την  Πέμπτη  6-8-2026  & ώρα 11.30  π. μ. από τον Ι. Ν.   Αγίου Φανουρίου Πατρών.

Η  ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό  Νεκροταφείο Πατρών.

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΠΛΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΕΣ

ΤΕΡΕΖΑ ( χήρα ) ΓΕΩΡΓ. ΓΚΡΙΛΛΑ

ΕΛΕΝΗ ( χήρα ) ΔΗΜ. ΜΑΚΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο,  πατέρα, αδελφό,θείο & παππού                                                                                                                                                                                                                                                      ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

{ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ Υ.Δ.Ε ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ }

ΕΤΩΝ: 71

 Θανόντα κηδεύουμε Πέμπτη 6-8-2026 και ώρα 12.00 π.μ.

 από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Σανταμέρι Αχαΐας.

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Χαρίκλεια Καράμπελα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Αγγελική & Ιωάννης Αλεξόπουλος,

Γεώργιος & Αθηνά Παπαδοπούλου,

Γεωργία Παπαδοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

----------

ΚΗΔΕΙA 

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΒΡΗ

(ΕΤΩΝ 70)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΥΒΡΗ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ    ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙA

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΑΓΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 95)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  & ΩΡΑ 4.30 μμ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝ (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ) ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΩΡΑΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΠΙΔΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΔΗΜΗΤΡΑ χηρ. ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 78)

Κηδεύουμε την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 & ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αγίου Βασιλείου Ρίον. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.15.

Τα τέκνα: Κωνσταντίνος & Ρόσμαρι Παπαχριστοπούλου, Ηλίας & Αναστασία Παπαχριστοπούλου, Χρήστος & Αλεξάνδρα Παπαχριστοπούλου

Τα αδέλφια; Βασίλειος Ηλιόπουλος, Γεώργιος & Κωστούλα Παπαχριστοπούλου, Νάκης Παπαχριστόπουλος

Οι εγγονοί: Σπύρος & Έιμυ, Ανδρέας, Γιάννης, Κώστας, Δήμητρα

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ  ΑΝΔΡ. ΣΠΙΓΓΟ

ΕΤΩΝ   75

Κηδεύουμε την Πέμπτη 6-8-2026 & ώρα 9.30 π. μ.  από την Ελεύθερη Ευαγγελική  Εκκλησία Πάτρας  (Κανελλοπούλου 72).

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας Πατρών.  

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ:  ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΙΓΓΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΙΓΓΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΧΑΡΑ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΔΙΟΝ. ΠΟΓΚΟΗ

(ΕΤΩΝ 76)

Θανoύσα κηδεύουμε την Πέμπτη 6/8/2026 και ώρα 10:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Τα αδέλφια:

Χρυσούλα χήρα Ελευθ. Βλάχου,

Αγγελική χήρα Αναστ. Στυλιανοπούλου

Οι ανιψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ευβοίας 184 – Πάτρα

Τηλ. επικ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας πατέρα,αδελφό & θείο

ΑΝΔΡΕΑ  ΔΗΜ.ΜΑΝΤΟΥΚΑ

 ΕΤΩΝ:63

Θανόντα κηδεύουμε Πέμπτη 6-8-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Κάτω Μαστραντώνη Τριταίας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήμητρα, Μαρία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Γιάννης & Μαρία Μαντούκα,Σωτηρία{χήρα} Σαράντη Μαντούκα,Χριστίνα{χήρα] Αργυρ. Θεοδωρόπουλου,Γιώργος & Ευαγγελία Μαντούκα,Κώστας  Μαντούκας

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΕΡΒΟΥ

(ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ)

ΕΤΩΝ 92

Κηδεύουμε την Παρασκευή 7-8-2026 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγγέλων Α΄Κοιμητηρίου Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Νικόλαος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Θεόδωρος, Σπήλιος & Αναστασία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Νικόλας, Μαρία-Ευσταθία, Νίκος

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ    ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ   ΜΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ   89 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    7 -  8 - 2026    &   ΩΡΑ    11.00    Π.Μ. ΣΤΟΝ   ΙΕΡΟ   ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ  ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  ΣΤΟ Β!  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  &  ΓΛΥΚΕΡΙΑ  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ    ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ   ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ    ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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