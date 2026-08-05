Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7-8-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΠΑΝ. ΜΟΥΖΟΥ

ΕΤΩΝ 81

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΙΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΥΖΟΥ,

ΕΛΕΝΗ & ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΑΘΑΝ. ΝΤΑΡΜΑ,

ΕΙΡΗΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΛΥΔΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΚΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΠΛΗ

ΕΤΩΝ 79

Κηδεύουμε την Πέμπτη 6-8-2026 & ώρα 11.30 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Φανουρίου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΠΛΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ

ΤΕΡΕΖΑ ( χήρα ) ΓΕΩΡΓ. ΓΚΡΙΛΛΑ

ΕΛΕΝΗ ( χήρα ) ΔΗΜ. ΜΑΚΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό,θείο & παππού ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

{ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ Υ.Δ.Ε ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ }

ΕΤΩΝ: 71

Θανόντα κηδεύουμε Πέμπτη 6-8-2026 και ώρα 12.00 π.μ.

από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Σανταμέρι Αχαΐας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Χαρίκλεια Καράμπελα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Αγγελική & Ιωάννης Αλεξόπουλος,

Γεώργιος & Αθηνά Παπαδοπούλου,

Γεωργία Παπαδοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

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ΚΗΔΕΙA

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΒΡΗ

(ΕΤΩΝ 70)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΥΒΡΗ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙA

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΑΓΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 95)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 4.30 μμ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝ (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ) ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΩΡΑΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΠΙΔΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΔΗΜΗΤΡΑ χηρ. ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 78)

Κηδεύουμε την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 & ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αγίου Βασιλείου Ρίον. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.15.

Τα τέκνα: Κωνσταντίνος & Ρόσμαρι Παπαχριστοπούλου, Ηλίας & Αναστασία Παπαχριστοπούλου, Χρήστος & Αλεξάνδρα Παπαχριστοπούλου

Τα αδέλφια; Βασίλειος Ηλιόπουλος, Γεώργιος & Κωστούλα Παπαχριστοπούλου, Νάκης Παπαχριστόπουλος

Οι εγγονοί: Σπύρος & Έιμυ, Ανδρέας, Γιάννης, Κώστας, Δήμητρα

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΣΠΙΓΓΟ

ΕΤΩΝ 75

Κηδεύουμε την Πέμπτη 6-8-2026 & ώρα 9.30 π. μ. από την Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πάτρας (Κανελλοπούλου 72).

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΙΓΓΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΙΓΓΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΧΑΡΑ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΔΙΟΝ. ΠΟΓΚΟΗ

(ΕΤΩΝ 76)

Θανoύσα κηδεύουμε την Πέμπτη 6/8/2026 και ώρα 10:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Τα αδέλφια:

Χρυσούλα χήρα Ελευθ. Βλάχου,

Αγγελική χήρα Αναστ. Στυλιανοπούλου

Οι ανιψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ευβοίας 184 – Πάτρα

Τηλ. επικ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας πατέρα,αδελφό & θείο

ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜ.ΜΑΝΤΟΥΚΑ

ΕΤΩΝ:63

Θανόντα κηδεύουμε Πέμπτη 6-8-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Κάτω Μαστραντώνη Τριταίας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήμητρα, Μαρία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Γιάννης & Μαρία Μαντούκα,Σωτηρία{χήρα} Σαράντη Μαντούκα,Χριστίνα{χήρα] Αργυρ. Θεοδωρόπουλου,Γιώργος & Ευαγγελία Μαντούκα,Κώστας Μαντούκας

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

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