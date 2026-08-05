Υπεγράφη η στρατηγικής σημασίας συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Η Meridiam αποκτά τον έλεγχο της GSI
Υπεγράφη πριν απο λίγο στο Μέγαρο Μάξιμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.
Επίσης, υπεγράφη τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr