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Υπεγράφη η στρατηγικής σημασίας συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Υπεγράφη η στρατηγικής σημασίας συμφωνία...

Η Meridiam αποκτά τον έλεγχο της GSI

Υπεγράφη πριν απο λίγο στο Μέγαρο Μάξιμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η συμφωνία για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Επίσης, υπεγράφη τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.

 

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#tags Ελλάδα Κύπρος Μέγαρο Μαξίμου
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