Πόρτο Γερμενό: Συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει τη μανία της φωτιάς και την επέλαση των φλογών

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή κατά την οποία οι φλόγες «εισβάλλουν» στον οικισμό του Πόρτο Γερμενού και καίνε τα πάντα στον πέρασμά τους.

Η μεγάλη πυρκαγιά ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου στη Βοιωτία, όμως “πέρασε” στη δυτική Αττική. Πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καίγοντας εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες.

Δείτε το βίντεο του Meteo24News: