Λονδίνο: Eπίθεση με μαχαίρι - Τέσσερις τραυματίες, συνελήφθη μια γυναίκα

Τέσσερις άνδρες τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο Κόβεντ Γκάρντεν του Λονδίνου το απόγευμα της Τετάρτης (8/5, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μίας γυναίκας που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.

Σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία και το Sky News, η γυναίκα, ηλικίας περίπου 40 ετών, συνελήφθη με την υποψία κατοχής όπλου και επίθεσης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τέσσερις τραυματίες πριν τους διακομίσουν σε κοντινό εξειδικευμένο κέντρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών ή τα κίνητρα της επίθεσης.

Το Κόβεντ Γκάρντεν αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές του Λονδίνου, με έντονη εμπορική και πολιτιστική δραστηριότητα, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.