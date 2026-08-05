ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Πρόταση για «επανεκκίνηση» του Πυροσβεστικού Σώματος με παρεμβάσεις σε οργάνωση, εξοπλισμό και πρόληψη

Την ανάγκη για έναν συνολικό ανασχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος και της πολιτικής προστασίας της χώρας επισημαίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, καταθέτοντας δέσμη προτάσεων με στόχο, όπως αναφέρει, την ουσιαστική ενίσχυση της πρόληψης, της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και της προστασίας των πολιτών.

Με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές που καταγράφονται κάθε καλοκαίρι στη χώρα, η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι οι συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον, τις περιουσίες και, κυρίως, για την ανθρώπινη ζωή, αναδεικνύουν την ανάγκη αλλαγής στρατηγικής.

Όπως επισημαίνεται, η έμφαση πρέπει να μετατοπιστεί από τη διαχείριση των καταστροφών στην πρόληψη και στην προετοιμασία κατά τους χειμερινούς μήνες, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να είναι καλύτερα οργανωμένος πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής προτείνει πέντε βασικούς άξονες μεταρρυθμίσεων για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ο πρώτος αφορά τον διοικητικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό, με αναθεώρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ομογενοποίηση του Σώματος και σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Πολιτικής Προστασίας.

Ο δεύτερος εστιάζει στην εκπαίδευση και την αξιολόγηση του προσωπικού, προτείνοντας την αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, την επαναλειτουργία της Σχολής Αρχιπυροσβεστών, αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης, ετήσια προγράμματα εκπαίδευσης και ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης των στελεχών.

Ο τρίτος άξονας αφορά την επιχειρησιακή ενίσχυση, με σταδιακή ανανέωση του στόλου των οχημάτων, εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιών και των κέντρων επιχειρήσεων, εφαρμογή διεθνών επιχειρησιακών πρωτοκόλλων και καθιέρωση δεικτών αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα εργασιακά ζητήματα, με προτάσεις για αναμόρφωση του μισθολογίου και του βαθμολογίου, επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αποζημίωση της υπερεργασίας, ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αναγνώριση του μάχιμου χαρακτήρα του επαγγέλματος και θεσμοθέτηση Συνηγόρου του Πυροσβεστικού Υπαλλήλου.

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ προτείνει την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, καθώς και τη θεσμική αναβάθμιση και οργανική ένταξη του πιστοποιημένου εθελοντισμού στο συνολικό σύστημα διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Η ανακοίνωση καταλήγει με το μήνυμα ότι ένα ισχυρό και σύγχρονο Πυροσβεστικό Σώμα αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια ασφαλή και ανθεκτική Ελλάδα απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.