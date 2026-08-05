Αιγιάλεια: Αντικαθίσταται άμεσα ο μετεωρολογικός σταθμός που κατέστρεψε η πυρκαγιά

Άμεσες διαδικασίες για την αντικατάσταση του αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στην Αιγιάλεια, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερώς από τη μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών, έχει δρομολογήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο σταθμός είχε εγκατασταθεί πριν από περίπου έναν χρόνο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών και την αμπελουργική και οινοποιητική κοινότητα της Αιγιάλειας, με στόχο την παροχή πολύτιμων μετεωρολογικών δεδομένων για την υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ταχύτερη δυνατή αντικατάσταση του εξοπλισμού, ώστε το δίκτυο να επανέλθει στην πλήρη επιχειρησιακή του ανάπτυξη και να συνεχίσει να προσφέρει κρίσιμα στοιχεία στους παραγωγούς της περιοχής.

Παρά την καταστροφή του ενός σταθμού, η λειτουργία του δικτύου δεν έχει διακοπεί. Οι δύο υπόλοιποι μετεωρολογικοί σταθμοί παραμένουν σε πλήρη λειτουργία, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο δεδομένα που αξιοποιούνται από αμπελουργούς, οινοποιούς και αρμόδιους φορείς για την παρακολούθηση των καλλιεργητικών συνθηκών, την προστασία της παραγωγής και τον προγραμματισμό των εργασιών στους αμπελώνες.

Το δίκτυο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ψηφιακές υποδομές που έχουν αναπτυχθεί στην Αιγιάλεια για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με συνολικό κόστος εγκατάστασης περίπου 50.000 ευρώ.

Δήλωση Φωκίωνα Ζαΐμη

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, υπογράμμισε ότι, παρά την απώλεια του ενός σταθμού, το έργο συνεχίζει να εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία.

«Η καταστροφή ενός από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου μας αποτελεί αναμφίβολα μια απώλεια. Ωστόσο, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι το έργο συνεχίζεται αδιάλειπτα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Οι δύο σταθμοί που παραμένουν σε λειτουργία εξακολουθούν να παρέχουν πολύτιμα δεδομένα στους αμπελουργούς και τους οινοποιούς, ενώ παράλληλα προχωρούμε άμεσα στις διαδικασίες αντικατάστασης του σταθμού που καταστράφηκε», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονες υποδομές που αξιοποιούν την επιστήμη και την τεχνολογία προς όφελος της αγροτικής παραγωγής, προσφέροντας στους παραγωγούς εργαλεία για καλύτερη διαχείριση των καλλιεργειών και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες και οινοποιοί μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα μετεωρολογικά δεδομένα μέσω του Δικτύου Οινοξένεια – Οινοποιοί Αιγιάλειας, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης στο σχετικό σύστημα.