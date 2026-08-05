Οι πυρκαγιές στην Αττική στα διεθνή ΜΜΕ - Πώς κατέγραψαν την καταστροφή τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία

Οι στιγμές που συγκλόνισαν μέσα από τον φωτογραφικό φακό.
Οι καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στα τέλη Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου του 2026 στη δυτική Αττική δεν απασχόλησαν μόνο την ελληνική επικαιρότητα, αλλά κυριάρχησαν και στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Οι εικόνες από τα πύρινα μέτωπα στην περιοχή της Ψάθας και του Πόρτο Γερμενού, τις εκκενώσεις οικισμών, τις προσπάθειες των πυροσβεστών για κατάσβεση και τα καμένα τοπία έκαναν τον γύρο του κόσμου, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.
Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, που σε ορισμένες περιοχές έφτασαν ακόμη και τα 100 χλμ./ώρα.
Χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων παραδόθηκαν στις φλόγες, οικισμοί εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες, εναέρια μέσα και εθελοντές έδωσαν μάχη επί ημέρες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus, κάηκαν περισσότερα από 10.000 εκτάρια γης (100.000 στρέμματα), ενώ περισσότερες από 100 κατοικίες υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν.
Το διεθνές πρακτορείο Associated Press (AP), το BBC, ο Guardian, το Euronews, το CNBC και άλλα μεγάλα διεθνή μέσα παρακολούθησαν στενά τις εξελίξεις, συνδέοντας τις φωτιές στην Ελλάδα με το ευρύτερο κύμα ακραίων πυρκαγιών που έπληξε το καλοκαίρι του 2026 τη νότια Ευρώπη. Μέσα από τις φωτογραφίες και τα ρεπορτάζ τους κατέγραψαν όχι μόνο το μέγεθος της φυσικής καταστροφής, αλλά και την ανθρώπινη διάσταση της κρίσης, ενώ έκαναν εκτενείς αναφορές και στους πιλότους του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο ελικόπτερο.
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