Ακραία ζέστη και πύρινα μέτωπα στη νότια Ευρώπη - Εκκενώσεις στην Αλβανία, ενεργειακός συναγερμός στην Ουγγαρία

Θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών σε πολλές χώρες, μεγάλες πυρκαγιές σε Αλβανία και Ελλάδα, ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη και σοβαρές επιπτώσεις στην ενέργεια και τη γεωργία
Η έντονη ζέστη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να πλήττουν μεγάλο μέρος της νότιας και ανατολικής Ευρώπης, με αρκετές χώρες να βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραίες καιρικές συνθήκες, ενεργειακά προβλήματα και σοβαρές ζημιές στη γεωργική παραγωγή.
Στην Αλβανία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Μαλακάστρα, όπου οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προληπτικά τα σπίτια τους μαζί με τα ζώα τους, καθώς οι φλόγες πλησίασαν κατοικημένες περιοχές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης δεύτερης πυρκαγιάς, που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από κεραυνό, σε ορεινή περιοχή κοντά στο Αργυρόκαστρο.
Η Ιταλία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του κύματος καύσωνα, με τις περισσότερες μεγάλες πόλεις να έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, καθώς οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη οδήγησε ακόμη και το Βατικανό να μεταφέρει σε κλειστό χώρο την πρώτη εβδομαδιαία γενική ακρόαση του Πάπα Λέοντα, μετά τη διακοπή του Ιουλίου.
Στην Ουγγαρία, οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία και οι θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 40 έως 42 βαθμούς Κελσίου ασκούν τεράστια πίεση στο ενεργειακό σύστημα.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω λόγω της ιστορικά χαμηλής στάθμης του Δούναβη, η οποία ανάγκασε τη χώρα να περιορίσει δραστικά τη λειτουργία του μοναδικού της πυρηνικού σταθμού, που χρησιμοποιεί νερό από τον ποταμό για την ψύξη των αντιδραστήρων, προκαλώντας σοβαρές δυσκολίες στην ηλεκτροπαραγωγή.
Οι ακραίες καιρικές συνθήκες πλήττουν και τη γεωργία. Στη Βρετανία, νέα ανάλυση προειδοποιεί ότι η φετινή συγκομιδή δημητριακών αναμένεται να είναι η χειρότερη από το 1984, καθώς οι καλλιέργειες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές εξαιτίας ενός από τα πιο θερμά και ξηρά διαστήματα άνοιξης και καλοκαιριού που έχουν καταγραφεί.
Η Ευρώπη, η οποία θεωρείται η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, βιώνει ακόμη ένα καλοκαίρι με ρεκόρ θερμοκρασιών, παρατεταμένη ξηρασία και εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για τις επόμενες ημέρες.
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