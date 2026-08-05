Μυστράς: Την Παρασκευή απολογείται ο 55χρονος που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μυστρά, πέρασε λίγο πριν από τις 13:00 το μεσημέρι την πόρτα των Δικαστηρίων Σπάρτης.

Παρέμεινε στο Δικαστικό Μέγαρο για περίπου μία ώρα και στη συνέχεια αποχώρησε, αφού, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την προσεχή Παρασκευή.

Μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας, στη Σπάρτη, όπου κρατείται έως την απολογία του.

Ο άνδρας ομολόγησε την πράξη του, αναφέροντας πως κρατούσε τη σορό του πατέρα του για πάνω από 2,5 χρόνια, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του.

Ειδικότερα, η μακάβρια υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες, Τρίτη (04/08), με τον 55χρονο να οδηγείται στην δικαιοσύνη για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Όλα ξεκίνησαν όταν περιήλθαν στις Αρχές πληροφορίες σχετικά με την απουσία του ηλικιωμένου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει αστυνομική έρευνα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί κάλεσαν τον 55χρονο γιο του για κατάθεση και, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησαν έρευνα στον χώρο του ξενοδοχείου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα σε καταψύκτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός ήταν σε κατάσταση βαθιάς κατάψυξης και δεν έφερε εμφανή εξωτερικά σημάδια που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου θα εξακριβωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή και την ιατροδικαστική εξέταση.

Ο 55χρονος συνελήφθη και φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια, πριν από περίπου 2 με 2,5 χρόνια, και ότι από τότε η σορός του παρέμενε μέσα στον καταψύκτη, προκειμένου ο ίδιος να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη του εκλιπόντος. Ωστόσο, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως είχαν να δουν τον ηλικιωμένο περισσότερα από 4 χρόνια.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση

“Συνελήφθη, σήμερα (4.8.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 55χρονος ημεδαπός, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του 90χρονου, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή του.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού, βρέθηκε εντός καταψύκτη σορός ανδρός, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- αεροβόλο πιστόλι.

Στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης”.